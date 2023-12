El abogado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Samuel Abad, negó que la postergación del debate en el pleno de la moción que busca la remoción inmediata de sus siete integrantes sea algún tipo de “blindaje”, y dijo que solo se busca un debido proceso.

Con esto, se refirió a los cuestionamientos de quienes rechazan la decisión tomada este viernes de atender el pedido de la junta para postergar su presentación, realizados por congresistas que ya han anunciado una moción de censura contra Alejandro Soto, presidente del Legislativo, por no permitir que se lleve a cabo del debate.

“No es exacto, es falso, no hay ningún blindaje aquí. Blindaje no existe para la JNJ. Tan no existe que ayer hemos asistido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo único que se pide en un Estado democrático de derecho es que se respete el debido proceso”, manifestó en RPP.

“No se puede citar a siete integrantes de la JNJ el día jueves para evaluar su destitución el día viernes”, agregó.

Samuel Abad también mencionó que además del breve plazo para preparar una defensa adecuada, no se han detallado las causas graves de manera individualizada, ni se ha establecido el procedimiento a través de una ley. Por esto, calificó como positivo el que se postergue la evaluación de la moción.

“Es una decisión saludable adoptada ayer por el pleno del Congreso de la República de no someter a debate una moción donde no había ninguna garantía del debido proceso”, indicó.

En otro momento, descartó que dentro de la JNJ se haya mencionado la posibilidad de que no se acate la remoción de sus integrantes, si es que llegara a ser aprobada. “Ni siquiera se ha puesto a discusión ese tema. No sé de dónde surge pero no se discute en la JNJ. Será una opinión aislada pero no se ha discutido nunca”, replicó.

“La JNJ es respetuosa de la Constitución, siempre ha actuado con madurez, respetando las instituciones del Estado democrático y Constitucional. Eso se evaluará en su momento”, respondió cuando se le consultó qué acciones tomarán.