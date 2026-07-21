Absalón Vásquez asumió como accesitario de Rafael López Aliaga. (Perú21)
Absalón Vásquez asumió como accesitario de Rafael López Aliaga. (Perú21)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la entrega de la credencial de senador de la República a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupará el escaño correspondiente a Renovación Popular para el periodo legislativo 2026-2031.

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