El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la entrega de la credencial de senador de la República a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupará el escaño correspondiente a Renovación Popular para el periodo legislativo 2026-2031.
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