Abugattás: Es capricho citar a Nadine por caso Belaunde Lossio

El congresista Daniel Abugattás (Gana Perú) se refirió a la primera sesión que tuvo la comisión investigadora del caso Belaunde Lossio y, sobre la posibilidad de citar a la primera dama, Nadine Heredia, presentada por el parlamentario Mauricio Mulder, el oficialista dijo que se trata de “un capricho”.

“Cuando encuentren cualquier indicio de un funcionario, puede ser invitado, pero por el capricho de un político, no tiene ningún sentido”, manifestóa a Canal N Daniel Abugattás, quien destacó la lucha anticorrupción ejercida por este gobierno.

“Nosotros estamos teniendo los golpes más fuertes en la lucha anticorrupción. Ellos [el gobierno aprista] conocían del caso Orellana desde 2009 y no hicieron absolutamente nada”, sostuvo Abugattás.

Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) propondrá que Nadine Heredia sea citada a la Comisión Belaunde Lossio por sus vínculos con el prófugo empresario. (Foto: El Comercio).

Asimismo, el congresista de Gana Perú indicó, a partir de las recientes revelaciones en el caso Petroaudios, que “nosotros también vamos a formar una comisión investigadora para ver los nexos directos de Alan García con el señor [Daniel] Saba, el señor [Fortunato] Canaán y los Petroaudios”.

SOBRE FIGALLO Acerca de la presentación que tuvo el ministro de Justicia, Daniel Figallo, el jueves en el Congreso de la República, Daniel Abugattás sostuvo que el proceso se dio como estaba previsto y que “el tema está agotado”.

Finalmente, sobre si prosperará o no la moción de censura presentada en contra del ministro Figallo, el congresista de Gana Perú expresó que “confío en que no [llegarán a los votos necesarios para la censura] por los argumentos. No se puede politizar un tema de esta naturaleza y pedir la cabeza de un ministro porque se trata de una consigna. Eso es irresponsable”.

