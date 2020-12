Conforme a los criterios de Saber más

Congresistas de Acción Popular -a iniciativa de su colega Leonardo Inga Sales- presentaron un proyecto de ley que busca establecer la colegiación como “requisito indispensable” para el ejercicio de la profesión de los licenciados en Periodismo y en Ciencias de la Comunicación.

En principio, se plantea que el Colegio de Periodistas del Perú incluya a todos los licenciados en Ciencias de la Comunicación, para así denominarse “Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú”. De esta manera, se modificaría el artículo 1 de la Ley N° 23221, sobre la colegiación de personas que trabajan en el rubro.

El texto también propone modificar la Ley N° 25002, que rige desde 1989. El cambio propuesto es añadir el siguiente párrafo a su artículo 1: “La colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de los licenciados de las carreras profesionales de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación”.

El proyecto de Ley N° 6813/2020 fue presentado el 15 de diciembre e ingresó este viernes 18 a la Comisión de Educación del Congreso. En su exposición de motivos, cuestiona la aplicación que se le ha dado a la Ley N° 26937, vigente desde 1998, la cual reconoce el libre ejercicio de la actividad periodística y la no obligatoriedad de una colegiación.

“En la actualidad, en el acontecer noticioso del país, existen personas que, haciendo uso del espectro radioeléctrico, ejercen, en medios formales e informales, su libertad de expresión y libertad de información arrogándose indebidamente la calidad de ‘periodistas’ a efectos de legitimarse y aumentar su credibilidad frente a la audiencia, pese a que dicha denominación profesional no les corresponde al no haber cursado los estudios ni obtenido los méritos académicos necesarios”, se lee en el documento.

En diálogo con El Comercio, el congresista Leonardo Inga señaló que “no se pretende limitar la libertad de prensa”, sino establecer “un ordenamiento jurídico” para que la denominación de “periodista” o “comunicador” solo se utilice por quienes tengan la colegiatura.

“No estamos limitando al ejercicio de la actividad. Lo que estamos limitando es la denominación. Lo que queremos es un ordenamiento jurídico porque la realidad al interior del país es que hay mucha gente que no tiene la carrera de periodismo y se hace llamar ‘periodista’. [No es una prohibición ] para seguir trabajando. No. Hay una libertad para el trabajo, pero para el tema formal, tendrían que colegiarse. Para hacerse llamar ‘periodistas’, tendrían que estar colegiados”, dijo el parlamentario.

No obstante, la redacción del proyecto dista de lo explicado por Inga.

“Es un sinsentido y tiene cierto tufillo de control sobre la prensa”

Este Diario entrevistó también al director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, quien puntualizó que este tipo de iniciativas contraviene derechos fundamentales. Además, sostuvo que ya existen parámetros internacionales que validan el libre ejercicio del periodismo sin requisitos de colegiación. Esto, debido a que la práctica periodística se basa en las libertades de expresión, prensa e información.

“La posición del Consejo de la Prensa Peruana, de la Sociedad Interamericana de Prensa e incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [en Opinión Consultiva OC-5/85] es que no debe haber colegiatura obligatoria para periodistas. Cualquier ciudadano debe acceder al derecho o tener la posibilidad de trabajar en periodismo, ya sea de manera independiente o en un medio de comunicación. [El proyecto] es un sinsentido y tiene cierto tufillo de control sobre la prensa. Cuando a periodistas o a medios de comunicación se les intenta, de alguna manera, colocar en un registro, estamos hablando de un intento de control. Y eso, ya de por sí, es preocupante”, explicó.

Consultado sobre lo que declaró Inga Sales, el representante del Consejo de la Prensa Peruana dijo que la redacción de la iniciativa es bastante clara y sí limita el ejercicio profesional.

“Está clarísimo. El proyecto está exigiendo la colegiatura, que es algo que no se debería exigir porque vulnera derechos. Ahora, según la explicación del congresista, el planteamiento se dirige a regular el lenguaje [la denominación de periodista] y eso es todavía peor. ¿Cómo un congresista puede pretender, con un proyecto de ley, establecer quién usa el cargo de periodista para sí mismo? Lo que está sugiriendo es que las personas no colegiadas no se puedan llamar periodistas y eso es promover una discusión lingüística absurda, como para defenderse -sin argumentos- de que no está pensando en la libertad de expresión”, dijo Salazar Zimmermann.

-Antecedentes similares-

El 15 de junio de 2018, durante el Congreso disuelto, el entonces legislador Clayton Galván (Fuerza Popular) había planteado un proyecto similar: el N° 3030. Su iniciativa, denominada “Ley que fortalece la profesión de los periodistas del Perú”, sostenía que la colegiación y la habilitación vigente de los periodistas se consideren en la Ley N° 23221 como requisitos indispensables para laborar. El propio legislador retiró el proyecto tres días después, luego de que otros congresistas firmantes solicitaran la remoción de sus rúbricas.

El 4 de setiembre de 2015, el ahora ex parlamentario Gustavo Rondón (Solidaridad Nacional), presentó el Proyecto de Ley N° 4788, que condicionaba el ejercicio de la actividad periodística al título profesional o licenciatura, a la colegiación y a la habilitación vigente. Además, proponía que el incumplimiento del requisito sea penalizado como un ejercicio ilegal de la profesión. Cuatro días después, Rondón retiró la propuesta.

Este es el texto completo del proyecto:





