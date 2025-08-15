Cuatro de los nueve congresistas que integran la bancada Acción Popular han pedido a su vocero titular que se convoque a una reunión de urgencia para evaluar la expulsión de Raúl Doroteo, dispuesta por un comité disciplinario del partido, además de las presidencias de las comisiones otorgadas a su agrupación política.

En una carta remitida al vocero, Carlos Alva Rojas, esta facción pide que se evalúe la apelación que presentó Doroteo Carbajo contra su expulsión.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Los firmantes son Luis Aragón, Wilson Soto, Hilda Portero y Silvia Monteza, acompañados por la parlamentaria andina de Acción Popular Leslye Lazo. Ellos exigen que la sesión se realice en un plazo de 48 horas.

Además de la situación de Carlos Alva, los parlamentarios que suscriben la carta pide que se evalúe la designación de representantes para las presidencias de las tres comisiones especiales que le fueron otorgadas a la bancada.

Tal y como informó El Comercio, actualmente hay tensiones entre dos facciones al interior de la bancada Acción Popular, las cuales han salido a la luz tras la elección de Carlos Alva como Vocero y la designación de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

El presidente del partido político, Julio Chávez Chiong, anunció la desvinculación de la agrupación con la acciones de la bancada, cuestionando la elección del vocero y que todavía no hayan procedido con la expulsión de Doroteo Carbajo.

“Debo rechazar que un congresista que renunció al partido con fecha 2 de agosto del 2022 en pleno ejercicio del cargo público en representación de Acción Popular, algo que constituye traición de acuerdo con lo dispuesto en (...) nuestro estatuto, asuma la vocería titular de nuestra representación parlamentaria”; explicó en una carta enviada a la bancada.