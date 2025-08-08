Cuatro congresistas de Acción Popular pidieron convocar a una reunión extraordinaria para resolver la apelación presentada por el parlamentario Raúl Doroteo a su expulsión de la bancada del partido de la lampa.

Se trata de los legisladores Luis Aragón, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto Palacios, además de la parlamentaria andina Leslye Lazo, quienes enviaron un oficio al nuevo vocero, Carlos Alva Rojas.

En el documento mencionaron que Doroteo Carbajo cursó un oficio a la bancada, el pasado 11 de julio, solicitando que se evalúe su recurso de apelación contra la decisión de expulsarlo del grupo parlamentario.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y, en mérito al artículo 6.1. y 9.1. del Reglamento del Grupo Parlamentario Acción Popular, solicitamos convoque de manera inmediata a reunión extraordinaria de la bancada, con el fin de resolver la apelación del Congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo de fecha 11 de Julio del 2025 contra el informe final del Comité Disciplinario que resolvió declarar su expulsión definitiva como miembro de la Bancada de Acción Popular”, señalaron.

Cabe indicar que el presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez Chiong, suspendió las relaciones entre la agrupación que dirige y la bancada parlamentaria y marcó distancia de las decisiones que han tomado recientemente.

El dirigente político envió un oficio a todos los congresistas que forman parte del grupo parlamentario donde expresó su “total desacuerdo” por la elección del congresista Carlos Alva Rojas como nuevo vocero para el periodo parlamentario 2025-2026.

En el documento, consideró que debe “cautelar los intereses y la buena imagen” de su organización política y criticó que la bancada no haya resuelto la situación del congresista Raúl Doroteo, quien ha sido expulsado del partido, pero aún forma parte de la bancada.

“Por esa razón, debo rechazar que un congresista que renunció al partido con fecha 2 de agosto del 2022 en pleno ejercicio del cargo público en representación de Acción Popular, algo que constituye traición de acuerdo con lo dispuesto en (...) nuestro estatuto, asuma la vocería titular de nuestra representación parlamentaria”, enfatizó.