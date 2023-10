La medida precisa que los congresistas no podrán usar el nombre del partido en el Parlamento. Con ello, buscan que Espinoza, Doroteo, Vergara y Flores dejen la bancada de Acción Popular.

“Mañana [lunes 16] será enviada [la resolución]. Ya no pueden usar el nombre del partido como bancada. El partido tiene el nombre y ellos ya dejaron de pertenecer a este” , dijo Del Águila a El Comercio.

La expulsión fue resuelta por el Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular la semana pasada, por “traición al partido”.

La resolución llegará a manos del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien podría convocar al Consejo Directivo para evaluar el caso.

No obstante, Darwin Espinoza, vocero de la bancada, adelantó a este Diario el sábado pasado que recurrirán a la vía judicial para bloquear la expulsión, pues consideran que el partido no respetó el debido proceso.

“Se están vulnerando nuestros derechos. Y nosotros vamos a apelar a la vía judicial. [...] Una expulsión es algo que se debe basar en algo estrictamente jurídico”, dijo.

Espinoza añadió que no apelarán ante el partido “porque al hacerlo estaríamos consintiendo el procedimiento que se ha dado”.

Actualmente, la bancada de Acción Popular la conforman solo 7 legisladores: Espinoza, Doroteo, Vergara, Flores (ahora expulsados del partido), Luis Aragón, Hilda Portero y Wilson Soto.

En agosto pasado, renunciaron a la bancada los legisladores María del Carmen Alva, Carlos Alva, José Arriola, Ilich López, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori y Karol Paredes por discrepancias con la designación de Espinoza como vocero.

Expectativa

El artículo 37 del reglamento del Congreso no contempla la circunstancia que se presenta ahora en Acción Popular, que expulsa del partido a legisladores que controlan la bancada, precisó el abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios.

“Ese artículo tiene varios vacíos. No ha previsto este supuesto de que un congresista es expulsado del partido, pero no de la bancada. Ante esos vacíos, de manera inteligente, la resolución de Acción Popular expulsa a ‘Los Niños’ y también le comunica al presidente del Congreso que no se les permite que usen el nombre del partido”, dijo.

En opinión de Rospigliosi, el caso de Acción Popular es emblemático respecto a la institucionalidad de los partidos políticos.

“La Mesa Directiva y el Consejo Directivo del Congreso de la República deben hacer cumplir la decisión firme del Tribunal Disciplinario del partido político Acción Popular y sentar un precedente en esta materia porque un caso similar a futuro les podría afectar a los partidos políticos que pasaron la valla electoral y llegaron al Congreso de la República”, dijo.

El abogado Martín Cabrera, especialista en asuntos parlamentarios, agregó que los “disidentes” de la bancada que continúan como militantes del partido; es decir, María del Carmen Alva, Karol Paredes y otros, ahora sí podrían conformar otro grupo como congresistas de Acción Popular.

“En su momento, los disidentes no conformaron otra bancada porque para ello tenían que renunciar al partido”, recordó.

“[Pero] como [los expulsados] ya no forman parte del partido, los disidentes podrían conformar otra bancada como congresistas electos por Acción Popular”, explicó.

El Comercio intentó comunicarse con María del Carmen Alva y Karol Paredes para consultarles si ya empezaron a buscar la reconformación de la bancada, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.