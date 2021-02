La bancada de Acción Popular pidió este martes a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y a la Junta de Fiscales Supremos que esclarezca si la coordinación del entonces presidente Martín Vizcarra con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, a cargo del caso Cuellos Blancos del Puerto, en el 2018 influyó en su situación legal.

A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional de Twitter, la bancada mayoritaria del Parlamento consideró que la reunión del exmandatario con las fiscales del caso Cuellos Blancos “vulnera la independencia del Ministerio Público” e instó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a iniciar las investigaciones del caso.

“El solo hecho que se haya producido esta reunión en un domicilio particular, la cual ha sido confirmada por los involucrados, vulnera la independencia del Ministerio Público. Por ello, es imperativo esclarecerse si los niveles de coordinación entre Martín Vizcarra, y las fiscales en cuestión, influyeron para que la situación legal del ex mandatario no se agravara a pesar de todas las evidencias que lo involucraba en este caso desde el 2018″, señaló el grupo parlamentario.

⚠️ Ante la revelación que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez se reunieron con Martín Vizcarra, la bancada Acción Popular considera necesario que el Ministerio Público emita una aclaración al país. 1/5 pic.twitter.com/rBaqYt6wI7 — Bancada Acción Popular (@ApBancada) February 23, 2021

“La Junta de Fiscales Supremos debe esclarecer esta situación al país, y determinar si el hecho que Sandra Castro haya sido el nexo con el entonces presidente de la república, primara para que la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos muestre su preferencia para que liderara el caso de Los Cuellos Blancos. A la par la Junta Nacional de Justicia debe iniciar las investigaciones del caso en el marco de sus competencias legales”, indicaron.

El comunicado se difundió antes de conocerse que la fiscal de la Nación decidió remover del equipo especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto a ambas fiscales.

Este lunes, la fiscal provincial Sandra Castro reveló que se reunió con Vizcarra y la fiscal Rocío Sánchez para discutir dicho caso debido a que necesitaban “el apoyo del presidente de la República porque el caso era grande y había una gran mafia”.

En diálogo con RPP, Castro indicó que la cita se desarrolló en el 2018 en el domicilio del entonces mandatario, luego de la juramentación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación debido a que Vizcarra era su vecino en el edificio de San Isidro donde vive.

