En la bancada de Acción Popular no es una sorpresa la existencia de un bloque que es calificado como ‘castillista’ por su cercanía con Palacio de Gobierno. En la interna de la lampa se han dado múltiples discusiones por las visitas a la sede del Ejecutivo, por las votaciones fraccionadas y por la figura del excandidato presidencial Yonhy Lescano y su cercanía con Pedro Castillo.

El testimonio de Karelim López, que vincula a cinco congresistas acciopopulistas a una supuesta mafia de obras, no tomó por sorpresa a la bancada, pero sí causa mucha incertidumbre por el futuro del partido, y no solo por el hecho de que aún faltan revelar 3 de los 5 nombres implicados.

El pasado 8 de febrero, en medio de la crisis desatada por la salida de Héctor Valer de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuatro legisladores de Acción Popular visitaban Palacio de Gobierno. Se trata de Silvia Monteza, Jorge Luis Flores, Juan Carlos Mori y Raul Doroteo. Poco más de dos semanas después, los dos últimos han sido vinculados a una supuesta mafia que direccionaba obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Como aspirante a colaboradora eficaz, la lobbista Karelim López brindó su testimonio al Ministerio Público, donde afirmó que existen “cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″.

Los del sombrero

La revelación de Karelim no fue una sorpresa en la interna acciopopulista, sino que, para muchos, es la confirmación de algo que se venía comentando tras bambalinas: el acercamiento desmedido de un bloque de congresistas con el Gobierno. Esto era algo que se había comenzado a observar en las votaciones de los congresistas respecto a temas de control político frente al Ejecuti vo.

En base a las votaciones frente a interpelaciones, vacancias y censuras, es fácil ubicar a ciertos congresistas con posturas más pro gobiernistas. Están el caso de los visitantes a Palacio, Silvia Monteza, Jorge Luis Flores, Juan Carlos Mori y Raul Doroteo; y sumar a Pedro Martínez, Jorge Luis Flores, Ilich López y Darwin Espinoza.

Incluso desde la presidencia del Congreso, liderada por la acciopopulista María del Carmen Alva, llevan la contabilidad de las votaciones de este grupo, al cual tienen identificados como “los del sombrero”.

En temas de control político, la mayoría de congresistas de Acción Popular se mantiene más allegada al oficialismo.

En la misma interna acciopopulista se dice que el Ministerio de Producción es la cuota de este bloque en el gobierno. Primero fue con el nombramiento de José Rogger Incio Sánchez, quien estaba afiliado al partido al momento de ser nombrado; y luego con Jorge Luis Prado Palomino, a quien se le atribuye haber trabajado antes con el congresista Darwin Espinoza (ambos trabajaron en la en la misma área de una empresa, entre los años 2012 y 2014).

“Me acuerdo que él se fue antes que yo renuncie. Él era gerente, yo asistente, estaba dentro de la cadena de mando. Sí tuve relación directa, fue jefe”, reconoció Espinoza a este Diario, aunque dijo que no sabía de Prado desde el año 2015 y que le “sorprendió” su nombramiento.

Otros datos que refuerzan la teoría de que AP tiene incidencia en Produce hasta la fecha, es que Jorge Roberto Palomino Cordero fue designado el 6 de enero director general de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. Antes de ser nombrado, visitó en tres oportunidades el despacho del congresista Jorge Luis Flores.

Pero este especio para el acciopopulismo en el gobierno también ha sido motivo de fricciones. El mismo Darwin Espinoza, titular de la Comisión de Vivienda, dejó entrever que el nombramiento de Incio había sido producto de una negociación.

Esto dijo Espinoza cuando asumió -y celebró- el nombramiento del actual ministro Jorge Prado: “Se especulaba que había habido una negociación, que había ido nuestro exvocero a comprometer los votos de la bancada, que nuestro excandidato presidencial también estaba involucrado. Había muchísimo de eso y nosotros no estábamos al tanto de nada, de ningún acuerdo, y más aún cuando, según el estatuto, para que pueda un militante ser parte de un gobierno que no es del partido tenía que pedir autorización al plenario nacional y este no se dio”, alegó Espinoza hace tres meses.

Espinoza hacía alusión al excandidato presidencial Yonhy Lescano, hoy también mencionado en el testimonio de Karelim López. Por ese entonces, Lescano había visitado hasta en dos oportunidades a la Presidencia, una a la PCM, y registraba otras citas en los ministerios de Vivienda y Justicia. El excongresista realizaba dichas visitas en pleno horario laboral del Parlamento, pues había sido contratado como asesor del despacho del legislador puneño Carlos Zeballos.

“Asimismo, sé que Yonhy Lescano es asesor de uno de los congresistas de ‘Los Niños’”, dice Karelim López en su testimonio y todo apunta a Carlos Zeballos, quien hasta la fecha mantiene como asesor de su despacho a Lescano. Pero Zeballos ha marcado distancia del caso.

“ Yo me he alejado de la bancada por varios aspectos en los que no estaba de acuerdo. Que [Karelim López] hable bien, con términos propios. Yo no he hecho negocio ni le he pedido nada al presidente [Pedro Castillo]. Ella tiene que probar, sino la voy a denunciar . Además, había un congresista en AP que se hacía llamar `El Lescano de su región´, quizás hay que preguntarle a Yohny si estuvo asesorando a otro congresista”, afirmó Zeballos a El Comercio.

La bancada de Acción Popular declaró al término de la reunión con la primera ministra, Mirtha Vásquez. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

Entre tuits

De los implicados hasta el momento, solo Jorge Luis Mori ha salido a rechazar las imputaciones. “Manifiesto mi rechazo a las imputaciones que se viene vertiendo en medios de comunicación, con referencia a mi supuesta participación en una mafia organizada dentro del Gobierno. Comunico que me pongo a disposición de las investigaciones para esclarecer estos lamentables hechos”, escribió en su cuenta oficial.

Por su parte, Raúl Doroteo ha guardado silencio, al menos en la vía pública. En la interna, según fuentes de la bancada, ha dicho que todo es “mentira” y negó conocer a Karelim López o al exsecretario general Bruno Pacheco.

En el transcurso de la tarde del sábado, circularon hasta PDFs en los WhatsApp de los acciopopulista señalando que los otros 3 nombres no mencionados por Karelim corresponderían a Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Luis Flores.

Espinoza no se pronunció a este Diario, pero fue tajante al asegurar no tener ningún tipo de vinculo con López. Dado a que la información se filtró en redes sociales, algunos como López sí salieron a pronunciarse.

“ Si es que mi palabra por alguna prueba o audio llega a contradecirse, yo sería el primero en dejar de ir al Congreso para que se me pase por el desafuero, pero de ninguna manera voy a permitir que se manche la honra de mi apellido”, respondió López ante TV Perú .

La bancada se pronunció, también por twitter, casi al promediar las 7 de la noche. En un comunicado, rechazó el testimonio de Karelim López y respaldó a sus congresistas. Otros legisladores emitieron pronunciamientos personales, como Karol Paredes, quien aseveró que “no podemos permitir que el gobierno esté en manos de quien mancilla la dignidad de millones de compatriotas. Primero está el Perú, caiga quien caiga”.

Mientras que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tuiteó pero no dedicó una sola línea al testimonio que involucra a sus correligionarios.

Desde la dirigencia, el nuevo secretario general Edmundo del Águila anunció que el Comité Político recibirá los descargos de los congresistas supuestamente implicados y luego emitirá un pronunciamiento. A su vez, el secretario departamental de Lima Carlomagno Chacón, soltó un tuit con algunos mensajes no tan indirectos: “El Congreso, no puede, ni podrá realizar control político, si amigos, familiares o socios de estos trabajan en el ejecutivo, de ser cierto esto, exigimos se individualice y se investigue profundamente”.

El único que ha sido directo en contra de los involucrados es el excongresista Víctor Andrés García quien, nuevamente a través de Twitter, pidió separarlos mientras duren las investigaciones. En la bancada de la lampa parecen haber encontrado el espíritu de cuerpo que no habían conseguido desde el arranque de su gestión. Solo algunos pocos temen lo que pueda implicar el transcurso de las investigaciones y la revelación de los tres nombres faltantes.

