Congresistas de diversas bancadas respaldaron el archivamiento del proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo, que planteaba convocar al adelanto de elecciones generales para octubre del 2023.

En primer término, Lady Camones (Alianza para el Progreso) consideró que se deben respetar los fueros parlamentarios y no hacerlo generaría “un mal precedente”. Así, señaló que si bien la decisión puede ser “antipopular”, la ciudadanía debe entender.

“No podemos nosotros también dejar esos precedentes que porque un sector de la calle exige de una manera no pacífica, que se cierre y no se cumplan estos periodos parlamentarios, crea un mal precedente. Creo que es momento que dentro del Congreso, aunque sea antipopular, se tomen decisiones que hagan respetar estos fueros. Es lo que hay, no podemos hacer otra cosa”, expresó.

“De repente va a haber un sector de la población que no lo tome a bien, pero es importante que la población entienda que hay que respetar los fueros parlamentarios, que no podemos sentar precedentes que cada vez que la calle salga de una manera que no es correcta o reclame, nosotros estamos cerrando o eliminando periodos que son por cinco años”, añadió.

Declaraciones de la congresista Lady Camones. (Video: Canal N)

“Es antidemocrático”

Por su parte, Alejandro Cavero (Avanza País) calificó de “antidemocrático” que se pretenda aprobar el adelanto de elecciones para este año solo porque un sector de la ciudadanía lo pide así. En ese sentido, indicó que su posición es en defensa de la institucionalidad del país.

“Uno no puede decir: ‘necesito que el Parlamento me dé una respuesta, pero que sea a respuesta que yo quiero que me den’. El Parlamento ha debatido y ha tomado una decisión el día de ayer. Decir: ‘quiero que el Parlamento me dé una respuesta, pero en los términos en los que yo quiero que me dé una respuesta’, es antidemocrático”, manifestó.

“Eso es lo que establece el reglamento del Congreso. Seamos responsables, tenemos una responsabilidad con el país, aquí no se trata de que me aferro, no me aferro, es la responsabilidad. Mi posición siempre ha sido institucionalista”, acotó.

Declaraciones del congresista Alejandro Cavero. (Video: Canal N)

En tanto, Ilich López (Acción Popular) señaló que su posición personal es que el adelanto de elecciones se lleva a cabo de una manera ordenada, caso contrario el próximo presidente de la República será cuestionado y nuevamente el país retornará a un “círculo vicioso” que lo único que seguirá generando es crisis.

“El mensaje que tiene la población es que el Perú es un estado de derecho. Se respetan las normas, la Constitución. Nosotros hemos apoyado el adelanto de elecciones, pero ¿se puede hacer eso a las patadas? ¿Tenemos que romperle las hojas a los reglamentos y a la Constitución para avanzar con el tema? Si hacíamos eso, nuevamente la convulsión social. En vez de echarle agua al incendio, se puede echar gasolina”, aseveró.

“Creo que definitivamente hacerlo responsable puede ser impopular, pero es eso, lo responsable. En ese sentido, debemos defender el estado de derecho, que tiene normas, reglas”, agregó.

Declaraciones del congresista Ilich López. (Video: Canal N)

Finalmente, Carlos Anderson (No Agrupados) insistió que por lo menos 2/3 de congresistas jamás tuvo la intención de irse y que las propuestas que se hicieron para el adelanto de elecciones siempre estuvieron “condicionadas”. También confirmó que no estaba de acuerdo con la realización de comicios este año.

“No me sorprende. La verdad creo que por lo menos 2/3 de congresistas jamás tuvieron la intención de irse. Evidentemente ha habido toda una puesta de escena, propuestas siempre condicionadas. Creo que el fujimorismo cometió un gravísimo error al sacar de la chistera esta propuesta. Nano Guerra García cometió un gravísimo error al poner esta iniciativa para diciembre”, anotó.

“Por supuesto que no (estoy de acuerdo para adelanto de elecciones en 2023). Yo recomendé a la señora Dina Boluarte que tuviera el cambio en abril del 2024 porque había hecho mis averiguaciones y eso era a lo que nos llevaba”, sentenció.

Declaraciones del congresista Carlos Anderson. (Video: Canal N)