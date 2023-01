El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), pidió este miércoles a los legisladores que apoyaron en primera votación el adelanto de elecciones generales, ratificar su respaldo en la segunda porque “han empeñado su palabra” a la ciudadanía.

Tras su participación en la ceremonia de agradecimiento a los veteranos de guerra y la pacificación nacional, el titular de ese poder del Estado advirtió que no hay peor cosa que alguien “no cumpla su palabra”.

“Quiero apelar a esto, a que los congresistas que conscientemente votaron para ese adelanto de elecciones deben ratificar eso porque han empeñado su palabra y no hay peor cosa que no cumpla alguien su palabra. Por otro lado, es necesario hacer ese recorte y ese recorte es el más prudente”, expresó.

“[Qué va a pasar si bancadas de izquierda deciden no hacerlo] Será responsabilidad de ellos el que no lo hagan porque hay un compromiso de adelantar las elecciones. Si no se consigue eso vamos a tener un problema de término del mandato”, agregó.

En ese sentido, Williams Zapata subrayó que solo de esa manera se podrá garantizar que la ciudadanía elige a un nuevo presidente de la República que considere más conveniente y que no se repita una elección como la de Pedro Castillo en el 2021.

“Es responsabilidad de un congresista asegurarse que el mandato sea recortado, que las elecciones se hagan como corresponde, dentro de los plazos que son competencia del Jurado Nacional de Elecciones y que la ciudadanía tenga la posibilidad de escoger a los congresistas y al presidente que sea conveniente y que no pase lo que ahora estamos viviendo, con un presidente que nunca debió estar en el Gobierno, con gabinetes impresentables y con congresistas también que tienen problemas”, subrayó.

Del mismo modo, José Williams enfatizó que el actual Congreso está capacitado para llevar a cabo las reformas políticas necesarias de cara a los comicios generales de abril del 2024.

“Yo creo que sí, no hay peor cosa que la que no se intenta. Hay cambios que se pueden hacer, como agregar un acápite o un ítem más al artículo 117 de la Constitución, que contemple también delitos de corrupción para el presidente, también está la renovación por mitades del Congreso y otros asuntos más”, acotó.

“La reelección de congresistas es un asunto que en estos momentos es difícil, no se ve bien por la población. Sin embargo, es obvio que una persona que ha ejercido un cargo va a tener experiencia para poder hacerlo mejor la siguiente vez y buena parte también depende de la población […] El momento no es adecuado”, añadió.

Finalmente, el titular del Congreso indicó que el proyecto de ley para que la segunda legislatura se inicie el 15 de febrero ya está en la Comisión de Constitución y anunció que la actual legislatura –que terminaba en diciembre del 2022- culminará el 10 del próximo mes.

“No podemos irnos a unas elecciones, a un proceso electoral con todos los problemas que hemos tenido, y vayamos a rendirnos y no hacer nada por cambiar. Escucho por allí que no va a haber tiempo y etc. Eso es como rendirse y así no se va a poder”, sentenció.

Declaraciones de José Williams sobre adelanto de elecciones. (Video: Canal N)