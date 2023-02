Con ello, hasta el cierre de esta nota, el Congreso se mantenía sin ningún acuerdo, con la posibilidad todavía abierta de que los comicios se adelanten -en la ventana más próximo- recién para el 2024. Pese a ello, aún existen algunos escenarios en los que realización de comicios en este año todavía son posibles.

De acuerdo con constitucionalistas consultados por El Comercio, todavía existen algunas posibilidades técnicas y procedimentales para que el Congreso retome la discusión que permita llegar a un acuerdo a favor del adelanto para el 2023. No obstante, juegan en contra de esto el cierre de la legislatura previsto para este viernes y, sobre todo, la aparente falta de voluntad política de los parlamentarios para recortar su mandato.

“El plazo dentro del cual cabe hacer modificaciones en la Constitución de forma que los cambios sean operativos en el 2023 es muy pequeño, solo tienen hasta el viernes, en que termina la prórroga de la primera legislatura ordinaria del 2022-2023″, comentó César Delgado Guembes, constitucionalista y exoficial mayor del Congreso.

Para el constitucionalista Erick Urbina, “quedan muy pocos escenarios” para que los comicios sean el 2023. “El adelanto se tiene que aprobar en dos legislaturas. Este viernes termina una y no hay los votos para reabrir el dictamen. Si no los tienen, tendrían que esperar hasta julio, donde se aprobaría en primera votación, y en la siguiente, que ya es el próximo año [se votaría la segunda]. A este paso, van a terminar hasta el 2026 foto”, indicó.

“Si hay voluntad política, el tema puede fluir; si no la hay, no va a cambiar nada de lo que ya tenemos”, opinó el constitucionalista Heber Joel Campos. “Cuando digo voluntad política, quiero decir que existe un convencimiento del Congreso de la necesidad y urgencia de recortar el periodo que tiene actualmente. Asumiendo que esa voluntad aparezca, porque todo hace indicar que hoy no existe, se presentan algunas alternativas”.

Los parlamentarios del Bloque Magisterial son ex Perú Libre y cercanos al expresidente Pedro Castillo. (Foto: El Comercio)

Firmas de último minuto

El primer escenario es uno en que las bancadas que están a favor de reabrir el debate logren conseguir las firmas requeridas para incluir la reapertura del debate en la agenda del pleno, que continuará el viernes. Esto antes del fin de la legislatura, previsto para ese mismo día.

Sin el Bloque Magisterial, el acta virtual de la Junta de Portavoces para abrir el debate cuenta con las firmas de Fuerza Popular (24), Perú Libre (15), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (5 votos), Perú Democrático (5) y Podemos Perú (7). Allí se suma la representación de 56 legisladores. Se requieren las adhesiones de una o más bancadas que representen al menos a 10 legisladores para llegar a los 66 requeridos.

Entre las bancadas que no han firmado están Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular, cuya oposición era previsible. Sin embargo, tampoco firmaron APP (11), Somos Perú (6) y Perú Bicentenario (5). Solo con la primera bancada se llegaría al número exigido; o con la adhesión de las otras dos. El Comercio envió mensajes a los voceros del grupo para consultar si iban a firmar el acta, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La bancada de APP, cuyo vocero titular es Alejandro Soto, apoyó previamente el adelanto de elecciones. Sin embargo, hasta ahora no ha apoyado que se reabra el debate sobre la propuesta. (Foto: Congreso)

¿Votación directa en el pleno?

En caso se logre reabrir el debate, para César Delgado Guembes no sería necesario que el tema vuelva a la Comisión de Constitución y que esta emita un dictamen sobre el adelanto de elecciones; sino que el pleno podría pasar a votar directamente la propuesta. Para esto, un legislador podría plantear una cuestión de orden. “Es un tema que se puede zanjar si hay voluntad para hacerlo”, dijo.

De forma similar, Erick Urbina comenta que “el pleno tiene facultades bastante amplias y podría exonerar [el proyecto de adelanto de elecciones] de dictamen, valiéndose del dictamen anterior podrían votarlo directamente”. Así, la reforma podría ser votada y aprobada en primera votación este viernes. Esta posibilidad, sin embargo, se torna remota por la dificultad prevista para obtener 87 votos.

No obstante, Heber Joel Campos considera que esa exoneración no sería procedente y que se debería tener un dictamen de la Comisión de Constitución. “El Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2018, estableció que si bien existe una exoneración del trámite de comisiones, en el caso de las reformas constitucionales esa excepción no opera”, declaró. En este último caso, se haría necesario otro escenario posible: la ampliación de la legislatura.

La Comisión de Constitución es presidida por el fujimorista Hernando Guerra García. / Foto: César Bueno

Ampliación de la legislatura o pleno extraordinario

La actual legislatura, en la que debería ser aprobada el adelanto de elecciones para que pueda ser en el 2023, culmina este 10 de febrero. La siguiente comienza en marzo. Si buen una propuesta para que esta se adelante al 15 de febrero fue aprobada en la Comisión de Constitución, todavía no ha sido confirmada a nivel del nivel.

Los especialistas explicaron que la posibilidad de ampliar la actual legislatura más allá del 10 de febrero (hasta antes del inicio de la próximo) depende exclusivamente de la Mesa Directiva que preside José Williams. De hecho, fuentes de El Comercio comentaron que este estaba evaluando esa posibilidad en caso se llegase a un acuerdo para reabrir el debate del adelanto de elecciones.

César Delgado Guembes y Erick Urbina indicaron que la ampliación podría darle más tiempo de conseguir firmas y votos a quienes buscan que el adelanto se vuelva a debatir en esta legislatura. En tanto, Campos estima que la ampliación permitiría que la Comisión de Constitución para emitir una nueva dictamen sobre el adelanto, siempre y cuando se logren los 66 votos para reabrir el debate.

La decisión de ampliar la legislatura es de la Mesa Directiva, que preside José Williams (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Campos añade la posibilidad de que si la Comisión de Constitución emite su dictamen pero no llega a ser visto por el pleno en esta legislatura, la presidenta Dina Boluarte podría convocar a una sesión extraordinaria del pleno para votarlo. Adicionalmente, un grupo de 66 congresistas también podrían solicitar que se convoque a un pleno. “Todo esto tiene como presupuesto que exista voluntad política. Si hay voluntad política, las cosas se pueden hacer”.

¿Elecciones recién para el 2024?

En caso no se logre reabrir el debate y aprobar un adelanto de elecciones en esta legislatura, los especialistas coinciden en que los comicios recién podrían darse en el 2024. Allí también hay de un escenario.

Bajo las condiciones actuales, todo debate sobre adelanto de elecciones está relegado para el próximo periodo anual de sesiones, que inicia a fines de julio. Si durante la próxima legislatura (entre marzo y julio) se logra, nuevamente con 66 votos, un acuerdo para reabrir el debate antes y se aprueba en primera votación el adelanto de elecciones, la segunda votación para confirmar la reforma recién podría darse a partir en agosto.

El pleno del Congreso sesiona nuevamente este viernes desde las 4 p.m. / JORGE CERDAN

Con ello, teniendo en cuenta que realizar un proceso electoral toma entre 7 y 9 meses, los comicios generales recién podrían realizarse en la primera mitad del 2024.

Para Erick Urbina, si hay votos y voluntad política, el Congreso podría “desdoblar” la próxima legislatura en dos para que poder realizar una segunda votación del adelanto de elecciones en mayo. “[El TC] dijo que en condiciones extraordinarias, sí es posible desdoblar la legislatura”, comentó. Pero incluso allí, nada garantiza que los plazos para organizar los comicios alcancen para que estos se realicen en el 2023.

Si no se lograr reabrir el debate antes y se espera hasta fines de julio, la segunda votación para confirmar un cada vez más lejano adelanto de elecciones recién podría darse a inicios del 2024. Así, las elecciones tendrían que ser hacia fines de ese año.