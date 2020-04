El Congreso de la República ya fijó postura sobre dejar sin efecto las elecciones primarias, y ahora solo le falta definir el mecanismo que seguirán los partidos para la elección interna de sus candidatos, tanto a la Presidencia de la República, como al Congreso.

Hasta el momento, se han presentado cuatro proyectos en ese sentido, de los cuales tres buscan regresar a como estaban las reglas antes de la reforma política. Es decir, dejar que los partidos políticos puedan elegir a sus candidatos a través de sus dirigencias.

Todo se centra en la Ley de Organizaciones Políticas y en los cambios que planteó la reforma política y que fueron aprobados por el Congreso en el 2019. Estas modificaciones establecían que, para el 2021 en adelante, se realizarían elecciones primarias abiertas.

Casi como una elección general, este mecanismo permitía que los ciudadanos puedan asistir a elegir a los candidatos que presentaría cada partido político.

Pero, como la mayoría de cosas que aprueba el Congreso, existía una salvedad. Los partidos políticos, con inscripción electoral vigente a la fecha de emitidos los cambios, podían realizar elecciones internas previas a las primarias. En el fondo, ellos podían elegir a los candidatos que a su vez elegiría la ciudadanía en las primarias.

El borrador del cronograma electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones, en enero pasado, programaba así las internas para agosto y las primarias para noviembre.

Ahora, con la decisión del Congreso, de dejar sin efecto las primarias, todo cambia. Si bien las bancadas han justificado esta decisión como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la verdad es que esto era algo que se veía venir.

El 17 de marzo, en su primera sesión plenaria, el pleno del Parlamento aprobó una norma donde se otorgaban seis meses para introducir cambios en las reglas electorales. El borrador de esa ley, presentada por el congresista Luis Roel (Acción Popular, Lima), incluía una disposición que suspendía las internas.

Sin embargo, ante las críticas de Fernando Tuesta, presidente de la Comisión de Reforma Política, dicha disposición fue retirada. Un mes después, la bancada de Acción Popular vuelve a la carga con esa disposición a través de un proyecto de Manuel Merino (Tumbes), quien además es el presidente del Congreso.

Estos son los proyectos, además del de Acción Popular, que plantean los mecanismos de la elección interna, en reemplazo de las primarias.

Elecciones internas Lo que decía la norma antes de la reforma política Lo que estableció la reforma política Proyecto de Podemos Proyecto de Acción Popular Proyecto de Somos Perú Proyecto del Partido Morado Modalidad de elección de los candidatos 1. Voto universal de afiliados y no afiliados

2. Voto universal de afiliados

3. Órganos partidarios Elecciones primarias Se suspenden los efectos de la reforma política. Se regresa a lo anterior 1. Voto universal de no afiliados.

2. Voto universal de afiliados.

3. Delegados elegidos por órganos partidarios 1. Delegados elegidos por órganos partidarios 1. Voto universal de afiliados, mejor conocido como “un militante, un voto” Participación de organismos electorales Organizadas por los partidos con apoyo y asistencia técnica de la ONPE Organizadas por la ONPE Se suspenden los efectos de la reforma política. Se regresa a lo anterior Organizadas por los partidos con apoyo y asistencia técnica de la ONPE Organizadas por los partidos con apoyo de la ONPE Organizadas por la ONPE, y podrán ser de manera electrónica y no presencial Exigencia de militancia No especifica Solo el afiliado que tenga como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria a elecciones generales puede postular para ser candidato en una elección primaria. Se suspenden los efectos de la reforma política. Se regresa a lo anterior No especifica Por lo menos cinco meses de afiliación con anterioridad a la fecha de las elecciones internas Hasta la fecha de vencimiento del plazo de convocatoria para las elecciones generales 2021. Es decir, julio. Candidatos invitados Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido Hasta el 20% de la lista de candidatos al Congreso puede ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política Se suspenden los efectos de la reforma política. Se regresa a lo anterior Hasta una décima parte del número total de candidatos es designada directamente por el órgano del partido. No aplica para la plancha presidencial No especifica Hasta el 20% de la lista de candidatos al Congreso. No aplica para la plancha presidencial. Declaraciones juradas de los candidatos Sí. Incluye:

- Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, si las hubiere. Sí. Incluye:

- Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la

que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

- Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los

candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales,

laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

- Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los

funcionarios públicos. Se suspenden los efectos de la reforma política. Se regresa a lo anterior Sí. Incluye:

- Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

- Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. - Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. No especifica Sí. Incluye:

- Relación de sentencias condenatorias impuestos por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio, así hubieses sido cumplidas y hubiese operado la rehabilitación, así como las sentencias de primera instancia.

- Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmas, así hubieses sido cumplidas.

- Relación de los procesos judiciales en trámite por la presunta comisión de los delitos. Contra la administración pública, terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas, explotación sexual, feminicidio y lavado de activos, en los que se encuentre comprendido en calidad de investigado, acusado o con sentencia en primera instancia.

- Relación de investigaciones fiscales en trámite por la presunta comisión de delitos dolosos, siempre que exista resolución de formalización de investigación preparatoria. Paridad y alternancia El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos. La norma aprobada establecía una aplicación progresiva de paridad y alternancia. En el proceso 2021 correspondía que el conjunto de candidatos estuviera integrado por no menos del 40% de mujeres o de hombres, ubicados de forma intercalada. Las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor del 40% de mujeres o de varones de forma alternada Las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor del 45% de mujeres o de varones Las listas de candidatos al Congreso en cada distrito electoral deben incluir un número no menor del 50% de mujeres o de varones de forma alternada Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir 50% de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada. En las circunscripciones que se inscriban listas con tres candidatos, por lo menos uno debe ser varón o mujer.

El cuadro comparativo anterior muestra que el proyecto del Partido Morado, de autoría de la legisladora Carolina Lizárraga (Lima), es el único que busca rescatar el espíritu de la reforma política, fijando como mecanismo interno de elección el “un militante, un voto”. Los otros tres (Podemos, Somos Perú y Acción Popular), con algunas variantes mínimas, regresan al estatus que se tenía antes de la referida reforma.

“Al mantenerse la modalidad de [elección interna por] delegados como una de las tres opciones, lo seguro es que casi todos los partidos la utilicen”, cuestionó José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. También criticó que se siga resistiendo a que la ONPE organice los comicios internos.

“Los partidos defienden su autonomía privada y por eso no quieren perder el manejo de sus internas. Se deja de lado lo avanzado, porque ONPE no las organizará y porque no se exigirá militancia previa para postular, así los no afiliados pueden ser precandidatos en las internas y salir elegidos como candidatos", refirió el especialista electoral.

Otro punto de debate es la paridad y alternancia. Manuel Merino negó que su proyecto elimine la alternancia. “Se está proponiendo una fórmula alternativa que evite la aglomeración de un género u otro en cualquiera de los extremos de las listas”, escribió en Twitter.

Si bien la iniciativa del titular del Congreso habla sobre una cuota de paridad (45%) superior a la que correspondía según la reforma política para el 2021 (40%), no dedica ni una sola línea a la paridad.

En una entrevista dada al diario La República, cuando se le resaltó la diferencia de términos y la ausencia en su propuesta respecto a la alternancia, Merino solo respondió con un “bueno...”.

"No consideramos nosotros válido que se quiera retroceder en conceptos como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número de alternancia”, afirmó Martín Vizcarra. (Foto: Presidencia)

El presidente Martín Vizcarra criticó la propuesta de Merino, asegurando que se busca retroceder en la reforma política.

“Hemos hecho planteamientos claros sobre el sistema de reforma política y vemos ahora que, aprovechándose de la emergencia, quieren retroceder en algunos aspectos. No consideramos nosotros válido que se quiera retroceder en conceptos como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número de alternancia”, expresó.

-Inscripción y cancelación-

Martín Tanaka, miembro de la Comisión de Alto Nivel que elaboró el paquete legislativo de la reforma política, sostuvo que se debe garantizar, como un mínimo indispensable, elecciones internas organizadas por la ONPE, sobre la base de un padrón de militantes elaborado por el Reniec, con la información brindada por los partidos.

“Los candidatos deberían elegirse con el criterio de “un militante un voto”; y debería establecerse un mínimo de participación para permitir que los partidos mantengan su inscripción y participen en los comicios generales”, escribió en su columna publicada este Diario.

Otro punto de la reforma política que está en juego es la nueva normativa sobre inscripción y cancelación de los partidos políticos. Por lo pronto, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió los plazos de adecuación, debido a que con la pandemia del coronavirus, a los partidos se les dificulta el proceso de adhesión de nuevos afiliados, así como se dificulta la certificación de los comités partidarios.

Tanaka ha enfatizado sobre la necesidad de analizar el caso de los partidos que estaban realizando esfuerzos para inscribirse, plazo que vence en principio hacia el mes de julio.

“Dada la cuarentena y con las futuras restricciones a la movilidad, suena inevitable ser flexibles con el requisito de llegar a 24.800 afiliados, más cuando en la propuesta de la Comisión de Reforma Política sugeríamos poco más de la mitad de ese número. Ahora, si se flexibiliza ese requisito para los partidos inscritos, sería injusto excluir a nuevos partidos en condiciones de pasar esas exigencias”, refirió en su columna.

El proyecto de Podemos también intenta regular sobre este apartado, pero solo salva de la adecuación a los partidos que contaban con inscripción antes de la vigencia de la reforma política. Es decir, a los 24 partidos existentes. Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel, ha dicho que los proyectos presentados solo producirán una contrarreforma.

“Se trata de proyectos que no mejora, empeora el proceso electoral. Lo hace menos democrático, menos participativo, es víctima de la contrarreforma y no se muestra interés por la reforma política”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con un Partido Morado sin el peso político necesario -solo cuenta con 9 de los 130 votos- para lograr la mayoría de respaldo a favor de su iniciativa, lo más probable es que solo se pueda salvar la paridad -aunque queda en duda la alternancia- de lo que planteaba la reforma política.

Acción Popular (25), Podemos (11) y Somos Perú (11), los autores de las otras tres iniciativas, conforman una alianza en la Mesa Directiva y es más probable que logren un texto sustitutorio intermedio entre sus propuestas para regresar a la norma anterior a la reforma, con algunas variantes.

Solo necesitarían sumar los votos de la otra bancada que forma parte de la Mesa: Alianza para el Progreso (22). La mayoría de miembros del partido de César Acuña se ha pronunciado a favor de que la elección interna sea por delegados.