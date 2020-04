La Comisión de Economía del Congreso tenía previsto instalarse este miércoles 8, pero fue postergada a último momento. Su presidente asegura que nada impedirá que el principal punto de agenda será la reforma del sistema de pensiones. En medio a la crisis producida por el coronavirus, el periodo legislativo 2020-2021 aprobó -sin estudio previo en comisión- una ley que permite el retiro del 25% de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el presidente Martín Vizcarra planteó la necesidad sobre una discusión de fondo. Así, el periodo 2020-2021 busca iniciar el debate de una reforma del sistema de pensiones de casi ocho años.

Previo al arranque del debate, y como ya es costumbre en el Parlamento, primero debe resolverse las disputas de protagonismo. El legislador Anthony Novoa (Acción Popular, La Libertad), presidente de la Comisión de Economía, criticó que se esté buscando crear una comisión especial para analizar la reforma del sistema privado de pensiones. El legislador Walter Benavides (Alianza para el Progreso, Cajamarca) ha presentado un proyecto de ley; y Richard Rubio (Frepap, Lima), una moción, solicitando la constitución de dicho grupo de trabajo especial.

“No vamos a asignar presupuesto para otro módulo de comisión. Economía es una comisión multipartidaria y sin ningún problema puede asumir la discusión de la reforma”, aseveró Novoa.

El legislador acciopopulista refirió que viene armando un plan de trabajo donde se priorizará un estudio técnico del sistema de pensiones. “Estamos a un nivel político, pero a estas decisiones las debemos adoptar con medidas técnicas. Es importante que en esta reforma se inviten a principales economistas para que nos den luces del mejor proceder con el único fin de cuidar el dinero de los aportantes”, manifestó a El Comercio.

En las tres semanas que lleva este Congreso, se han presentado 22 proyectos de ley referido al tema de pensiones. De ese total, solo se aprobó una ley -la del retiro del 25% de los fondos con un tope de S/12.900- que acumula nueve iniciativas. El Congreso tiene como práctica acumular todas las iniciativas parecidas en un solo texto, sin importar que no se incluya su propuesta tal cual.

Tras la aprobación de esa norma (con nueve iniciativas acumuladas), solo quedan 13 proyectos aún en agenda por discutir. Aunque de la ecuación podría quitarse la de Partido Morado, que fue un intento por contrarrestar la norma aprobada sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP.

Proyecto de ley que propone... Autor Bancada Fecha Un régimen especial facultativo de devolución total de aportes. José Luna Podemos 17/03/2020 Modificar el plazo para el acogimiento a los beneficios del REPRO AFP II. Manuel Aguilar Acción Popular 24/03/2020 Actualizar el bono de reconocimiento los portantes del sistema nacional de pensiones que se incorporan al sistema privado. Martha Chávez Fuerza Popular 24/03/2020 Autorizar a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno a priorizar el pago de la deuda social de pensionistas en calidad de cosa juzgada. Rolando Campos Acción Popular 30/03/2020 Suspensión de aportes al sistema privado de pensiones durante el estado de emergencia. Leonardo Inga Acción Popular 30/03/2020 Incorporar un régimen especial de jubilación para los afiliados al sistema nacional de pensiones, con menos de 20 años de aportaciones, y la devolución para las personas con menos de 15 años y 11 meses de aportaciones. José Luna Podemos 31/03/2020 Permitir que las AFP y sus afiliados compartan las pérdidas que sufren los fondos de pensiones, y permitir que los afiliados participen en sus directorios. Rolando Campos Acción Popular 01/04/2020 Suspensión del cobro de comisiones de las AFP durante estados de emergencia. José Luis Ancalle Frente Amplio 02/04/2020 Permitir el retiro parcial de fondos individuales del sistema privado de pensiones. Francisco Sagasti Partido Morado 03/04/2020 Eliminar el cobro de la comisión a favor de las AFP si el afiliado no tiene remuneración. Daniel Oseda Frepap 03/04/2020 Reconocer el derecho de los afiliados a las AFP de trasladar sus fondos a cualquiera de los tipos existentes. José Vega Unión por el Perú 03/04/2020 Crear la comisión especial encargada de evaluar, rediseñar y proponer un proyecto de reforma integral. Walter Benavides Alianza para el Progreso 03/04/2020 Libre desafiliación de las AFP. Jesús Arapa Acción Popular 03/04/2020

De los 13 proyectos en cartera, 11 están referidos al sistema privado de pensiones, pero ninguno propone una reforma integral. Como señalamos líneas arriba, solo existe una iniciativa para crear una comisión especial de estudio. En resumen, a los congresistas no se les había ocurrido -al menos no en las primeras tres semanas- plantear una reforma, sino que vieron la crisis y plantearon medidas coyunturales.

Casi ocho años atrás

La última vez que se vio un proyecto sobre reforma sobre el sistema de pensiones fue en el periodo 2011-2016, y no fue por iniciativa de un legislador. Fue el entonces presidente Ollanta Humala quien presentó la iniciativa. Dicho texto ingresó a trámite legislativo el 2 de junio del 2012 y se convirtió en ley poco más de un mes después, el 18 de julio.

A casi 20 años de la creación del sistema privado de pensiones, y después de varios cambios de ley, se lanzó una reforma, cuyo principal eje fue promover la competencia entre las AFP. El informe de la Comisión de Protección Social, creada en el 2017, destaca estos tres principales cambios.

Principales cambios de la reforma aprobada por el Congreso en el 2012. La iniciativa original fue presentada por el Poder Ejecutivo de entonces. La implementación del mecanismo de licitación periódica de nuevos afiliados, con el objeto de introducir un elemento de competencia por precio y de atraer nuevos competidores al mercado. La introducción de un mecanismo de transición para pasar gradualmente desde la comisión por remuneración hacia el cobro de una comisión sobre el saldo administrado. La incorporación obligatoria de los trabajadores independientes menores a 40 años con el fin de lograr su cobertura previsional.

De los cambios, el último fue posteriormente dejado sin efecto por la Ley N°30237 -a través de la cual se deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes- de septiembre de 2014. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) destaca que las subastas ayudaron a bajar comisiones, y que la centralización de gastos operativos también fue positiva.

“La comisión sobre saldo era parte natural de un sistema que iba madurando. Sin embargo mucho se quedó afuera y no se abordaron varios temas gruesos. Ahí quedaron flotando, por ejemplo, la subcobertura (en el Perú, por la informalidad, cotiza solo uno de cada cinco trabajadores) y la reforma seria de la ONP. Y lo de los independientes fue un claro fracaso. Como modificaciones parciales la del 2012 no estuvo mal, pero no es la reforma integral del sistema de la que hoy se debate”, señala Macera.

El Congreso, a lo largo de casi 30 años que tiene el sistema privado de pensiones, acumula más de 350 iniciativas. De este grueso, se promulgaron 27 de leyes. A continuación un resumen, por periodo legislativo, desde 1995.

Periodo legislativo Proyectos presentados Leyes promulgadas 1995-2000 29 5 2000-2001 13 2 2001-2006 136 7 2006-2011 34 3 2011-2016 98 6 2016-2019 50 3 2020-2021 (en sus primeras tres semanas) 20 1

El factor emergencia

El escenario actual, con la ley del retiro del 25% de los fondos de las AFP, es muy similar al que se vivió en el Congreso durante los años 2009 y 2016, con la la ley de jubilación anticipada. En ambos casos, las modificaciones planteadas por la representación legislativa fueron observadas por el Ejecutivo. La única diferencia es que en el 2009, el Parlamento llegó a un consenso para un nuevo texto, y en el 2016 se aprobó la norma por insistencia.

A la fecha, el periodo 2020-2021 está a la espera de la decisión del Presidente Martín Vizcarra sobre la autógrafa de ley del retiro del 25% de los fondos de las AFP con un tope de S/ 12.900. El jefe de Estado tiene plazo hasta el 29 de abril para promulgar u observar el referido texto.

Para Diego Macera, del IPE, la aprobación de esta norma en el Congreso marca un mal precedente. “El Congreso aprobó esto por amplísima mayoría con la opinión en contra del MEF, del BCR, de la SBS y de un consenso más o menos general de economistas y especialistas. Eso es un precedente preocupante. Es claro que el criterio fue básicamente político”, refiere.

En ese sentido, el economista sostiene que, en medio de una emergencia nacional, no es el momento para debatir ninguna reforma profunda de ningún sistema complejo. “Sería una irresponsabilidad. Los ánimos están caldeados, y la urgencia comprensiblemente despierta pedidos poco viables. Yo sí creo que quizá es una buena ocasión para que quede claro, como dijo el presidente, que el sistema de pensiones (incluyendo a todos los actores, AFP, ONP y Pensión 65) merece ser repensado”, alega.

Para Macera lo ideal sería que el Congreso se ponga un límite para para a inicios del próximo año ya se pueda tener una propuesta de consenso político y técnico.