Al corto tiempo de trabajo del nuevo Congreso de la República (2020-2021) se ha sumado la complicación por la pandemia del coronavirus (Covid-19), a raíz de la cual se mantendrá el aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril. Para estos tiempos aciagos, Fuerza Popular ha sumado la experiencia de Luis Galarreta, miembro del Parlamento disuelto, quien ahora se desempeña como asesor de la bancada. Diethell Columbus, vocero del grupo parlamentario, comenta en entrevista con El Comercio el rol del extitular del Poder Legislativo.

Columbus también descarta la existencia de responsabilidades políticas por los casos de coronavirus en el Congreso, considera que la ampliación de la cuarentena hace más necesaria la promulgación de la ley sobre el retiro del 25% de fondos de las AFP y sostiene que, en estas circunstancias, la reforma política no debe ser prioridad.

¿Cómo es la coordinación de la bancada con el partido?

Estamos sesionando por Zoom. Nos estamos juntando por lo menos dos veces a la semana los miembros de la bancada y participa de la bancada Lucho Galarreta, como secretario general del partido.

¿Qué comentarios o recomendaciones da Galarreta a la bancada?

Como secretario general, [Luis Galarreta] participa y al igual que todos nosotros tiene voz en la bancada. Y si estamos discutiendo, por ejemplo, el tema de la AFP, interviene, da su opinión, nos comenta los antecedentes en el Congreso pasado y comparte el expertise que ha tenido en los Congresos anteriores. Y comenta la posición política del partido sobre ese tema. Y en función a eso vamos estructurando una posición orgánica. La participación de Galarreta en la bancada obedece a que él está en representación de la presidenta del partido. Es como un consejero.

¿Pero las decisiones las toman los miembros de la bancada? ¿Galarreta vota?

Galarreta no puede votar. Solo los 15. Lucho Galarreta tiene voz, pero él no vota, porque no es parte de la bancada.

Y además es asesor de la bancada...

Sí. Galarreta trabaja en el despacho de la bancada, es asesor de la bancada.

¿Fuerza Popular va a buscar a más miembros del Congreso disuelto como asesores?

Hasta ahorita, solo está Lucho Galarreta en bancada. No he conversado con la congresista Rita Ayasta para preguntarle si ha contratado a Milagros Takayama, ella me comentó que pensaba contratarla. No sé si se ha formalizado. Si es que nosotros como bancada o congresistas decidiéramos contratar a excongresistas, no le veo nada de malo. Es personal de confianza. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la normativa para su contratación, no le veo ningún inconveniente. No es ni irregular ni ilegal.

Luis Galarreta, miembro del Congreso disuelto, es secretario general de Fuerza Popular y actual asesor de la bancada de dicho partido. (Foto: Rafael Cornejo)

Antes del Estado de Emergencia, ¿cómo ha sido la comunicación con Keiko Fujimori?

Visito a Keiko desde muchísimo tiempo antes de ser parlamentario, del proceso electoral en sí. Habiendo sido elegido, la he visitado varias veces. Cuando fui elegido vocero [21 de febrero], la fui a visitar. Fui a pedirle que me diera algunos consejos de cómo poder llevar el tema de la vocería. Y conversar sobre la interrelación que se tiene que dar entre los quince parlamentarios que somos ahora. Hemos conversado temas estrictamente del partido y el funcionamiento de la bancada ya depende de nosotros quince.

¿Qué le aconsejó en cuanto a la relación con el Ejecutivo? ¿Hubo algún tipo de mea culpa por la actuación de la bancada anterior?

Lo que pasó con la bancada anterior no es algo que en lo particular yo haya querido ahondar. Todo el mundo ha visto en qué desencadenó. No voy a denostar ni hacer leña del árbol caído. No voy a criticar a mis colegas del partido. Quizá la única crítica que he hecho es que no han sabido comunicar correctamente. El Ejecutivo, cuando plantee cosas y sean atendibles y viables, nosotros no tendríamos por qué decir no. Si viene cualquier cosa mal planteada, como la delegación de facultades para control concurrente, no se le puede decir que sí. El fiscalizado no nos puede pedir facultades para él legislar en cómo lo van a fiscalizar. Es un sin sentido. Lo que no se debe no se apoyará, lo que es viable, se apoya y se impulsa.

¿No es una bancada disminuida, más allá de los números, con una fuerza perdida?

No considero que sea una bancada disminuida. A pesar de toda la coyuntura, de todos los golpes políticos y mediáticos que como partido hemos recibido, somos la cuarta fuerza política dentro del Parlamento. No hemos desaparecido ni vamos a desaparecer de la arena política, seguimos teniendo una representación parlamentaria importante. Como vocero, me parece genial que seamos 15 y no 73, porque es trabajoso conciliar posiciones con un grupo humano mediano. Nos toma menos tiempo ponernos de acuerdo. Derrotados políticamente no estamos. Tenemos que reconocer que los resultados que hemos obtenido no son los que proyectábamos, pero tenemos una representación parlamentaria importante.

¿Cuál es el reto de la bancada en este período que asoma más complicado de lo esperado?

Más que un reto, nuestro compromiso es seguir trabajando para lograr las reformas que el país necesita y lograr acortar brechas en el país. No se ha trabajado la estructuración de políticas públicas de verdad, en la construcción de formalidad, de una reforma del sistema de pensiones, un sistema de salud y educación. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en el Parlamento.

¿Y quién asoma como la carta de Fuerza Popular para el 2021?

Para mí, en mi posición como parlamentario y militante de Fuerza Popular, me gustaría que sea Keiko [Fujimori] la candidata. No lo he conversado con ella. Pero creo que en su momento, personalmente le pediré y creo que la bancada completa coincide conmigo en que la candidata del partido debe ser Keiko. Esto es un pedido que las bases y jóvenes pueden tener, pero hay un procedimiento de democracia interna a la que se tendrá que someter si es que ella decide aceptar el pedido de las bases y de la dirigencia. Será la militancia la que decida.

Mencionaba que se apoyará lo que hay que apoyar, ¿Fuerza Popular mantendrá ese perfil sin ser obstruccionista?

Nosotros no aceptamos que se diga que Fuerza Popular fue obstruccionista en el Congreso pasado. Estamos convencidos de que eso no es verdad, es un mote que nos han puesto. Como bancada del partido actual, vamos a apoyar todo lo bueno que se tenga que apoyar. Y si es que hay algo mal, se va a decir.

Keiko Fujimori cumple actualmente prisión preventiva por el Caso Odebrecht. Columbus y un sector de Fuerza Popular la proponen como candidata presidencial al 2021. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

“Éramos conscientes de que hay alto riesgo”

¿Pudo el Congreso hacer más esfuerzos para sesionar de forma virtual y no presencial? Hay congresistas y trabajadores con coronavirus.

Por más que hubiésemos querido hacerlo, era estatutariamente complicado. Lamentablemente, el Reglamento del Congreso no estaba preparado ni diseñado para afrontar una crisis como la que estamos pasando. Hemos tenido que modificar el reglamento para habilitar las sesiones virtuales. Como todavía no se han terminado de implementar los mecanismos virtuales, nos vimos en la necesidad de asistir una vez más al pleno para deliberar temas urgentes: el control concurrente y la liberación del 25% de los fondos de las AFP. Ya estamos capacitados al menos los portavoces, ahora podemos hacer sesiones virtuales. Le envié al presidente del Congreso un oficio, entre otras cosas, diciéndole que la siguiente sesión de portavoces sea virtual. Ya tenemos el equipo y el acceso para la plataforma de Microsoft que usa el Congreso.

¿Hay responsabilidad política por los casos de coronavirus en el Congreso?

No creo que haya responsabilidades políticas. Cada uno de los 130 congresistas éramos conscientes de que hay un alto riesgo no solo de asistir al Congreso, sino también de ir de compras. Pero con nuestra elección, venía también la responsabilidad de asumir el encargo que el pueblo ha dado. En los dos casos que hemos tenido que sesionar, eran temas ineludibles. No diría que es una responsabilidad política si es que se quiere enfocar como una negligencia, sino que como parlamentarios también estamos cumpliendo con la responsabilidad del encargo.

Eso implica asumir los riesgos...

No hemos ido por capricho ni a tomarnos una taza de café. Hemos ido a aprobar la ley que permite que el Ejecutivo pueda legislar en esta situación de crisis. Hemos aprobado el control concurrente y el tema de las AFP. Hemos asumido conscientemente el riesgo que nuestra participación generaba. No por capricho, sino pensando en un bien mucho mayor al individual.

¿Cómo evalúa Fuerza Popular la gestión del Ejecutivo frente a la crisis?

Sobre el aislamiento social que va a durar hasta el 26 de abril huelgan las críticas, pero el resultado va a ser finalmente el que hable en ese caso puntual. Sí me preocupan los impactos que va a tener en lo laboral y en lo económico. Cómo van a poder sobrevivir las millones de empresas, sobre todo las Mypymes, estando congeladas. Las Mypimes no hacen necesariamente teletrabajo. La condición laboral de los trabajadores preocupa mucho más, ya se está discutiendo la posibilidad de que se habiliten ceses colectivos en el sector privado, lo cual va a generar desempleo en un porcentaje poco usual en nuestro país. Si no hay una estrategia mucho más audaz del Ejecutivo, vamos a tener desbordes sociales.

Diethell Columbus. (Captura: René Zubieta Pacco / El Comercio)

“Todo es perfectible”

Si el presidente Vizcarra observa la autógrafa de ley sobre el retiro del 25% de los fondos de las AFP, ¿el Congreso debe aprobarla por insistencia?

Si las atingencias del Ejecutivo van a ser el discurso único de ‘si sacas tu plata vas a quebrar el sistema de pensiones’, lo cual creemos es una falacia, sería penoso que no tengan mayores argumentos que una narrativa que busque asustar e iremos por la insistencia. Si es que hay argumentos técnicos [del Ejecutivo] sustentados que nos lleven a ajustar algunos términos de la norma, los discutiremos en portavoces.

¿Es perfectible?

Todo es perfectible. El tema es qué es lo que va a plantear el Ejecutivo si es que la llega a observar. Hay otro escenario que es la posibilidad de que el Ejecutivo, ante la situación, no se pronuncie, pasen los 15 días y no observe ni se pronuncie. En esas circunstancias, el presidente del Congreso dispone la promulgación de la norma. Y si no la quieren publicar, sería una infracción constitucional.

Entonces, ¿la ampliación del aislamiento social refuerza la necesidad de la promulgación de la ley?

Desde mi perspectiva personal, sí. No le puedes decir a millones de peruanos quédate en tu casa, muy probablemente no sigas trabajando, muy probablemente te vas a quedar sin trabajo y muy probablemente no te voy a dejar que saques un sol de tus fondos. Son sus fondos. Ahí sería menos comprensible la posición del Ejecutivo, que para mí es endeble.

El presidente del Congreso ha dicho que si se observa la ley, lo natural es que pase a comisiones. ¿Está de acuerdo o debería de exonerarse ello y pasar de frente al pleno?

Esa es una opinión del presidente del Congreso, quien toma esa decisión no es él, es la Junta de Portavoces. Si se somete a Junta de Portavoces, como Fuerza Popular apoyaríamos lo que hemos apoyado para el proyecto de ley original, que es que se dispense del trámite en comisiones. Las comisiones ni si quiera están instaladas. Dada la urgencia de este proyecto de ley en específico, podríamos sesionar virtualmente la Junta de Portavoces con los asesores de las bancadas y los congresistas para que vayan viendo las observaciones y ver si son atendibles o ir por la insistencia. El tema de decir que vayan a comisiones, desde mi perspectiva personal, sería dar largas para que el tema no se apruebe. Así como justicia que demora no es justicia, reacción ante situaciones de urgencia que demoran es simplemente perorata.

En anteriores Congresos se ha discutido el tema...

Cuando Martín Vizcarra invita a las bancadas a ir a Palacio de Gobierno, en febrero de este año, nosotros hablamos de la necesidad de la reforma del sistema de pensiones. Estaba ahí la ministra de Economía y se le dijo: hay un informe que está trabajando el MEF que nos gustaría que se nos comunique el resultado o participar de estas reuniones. La ministra me pidió mi teléfono. Sigo esperando que timbre mi teléfono. Han esperado a que pase esta crisis del Covid-19 y que el Parlamento ponga sobre la mesa el tema del retiro para recién decir que hay que preocuparnos por hacer una reforma. Nosotros vamos a apoyar que se haga una reforma, pero eso no quita que se promulgue la ley del retiro parcial de los fondos de las AFP. Una cosa no quita ni condiciona a la otra.

Diethell Columbus. (Video: René Zubieta Pacco / El Comercio)

“[La reforma política] hoy no es prioridad”

En esta situación complicada, ¿la reforma política debe ser una prioridad?

Es un tema urgente y necesario. Pero creo que hoy no es una prioridad para el país. Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, ¿se van a poder dar o no? Si se mantiene, se tiene que ser conscientes de que vamos a invertir en promedio cuatrocientos millones de soles. Y en una situación de crisis como en la que estamos, podrían ser invertidos en salud o educación y no en un experimento antojadizo como el que se aprobó. Como bancada lo hemos discutido y no estamos de acuerdo cómo se han impulsado ciertas reformas atolondradamente.

El 16 de abril vence el plazo para que los partidos vigentes se adecúen a las nuevas normas electorales, como la de número mínimo de afiliados (24.800). ¿Cómo iba Fuerza Popular, que tiene menos de 8.000 afiliados?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) va a tener que evaluar cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Nosotros teníamos ya un plan de trabajo aprobado, que se venía ejecutando. En ese plan que culminaba estos días, se tenía previsto tener por encima del requerimiento mínimo de los 24.800 militantes; pero la coyuntura no ha permitido que esto se pueda dar.

¿Deben suspenderse las elecciones primarias con miras al 2021 para los comicios del 2026?

Lo que vamos a tener que evaluar es la suspensión. Dada la coyuntura, va a ser complicado que se dé. Sería poco sensato decirle a la ciudadanía, que vamos a gastar más de 100 millones de dólares en convocar a una elección que gran parte de los peruanos no entiende para qué se va a dar. Obligaría a que haya una gran movilización de ciudadanos, exponiéndolos. Sumado a ello los más de 100 millones de dólares que podríamos destinar a compra de mascarillas, mejorar el sistema de salud, darle un bono a los profesionales de la salud que exponen sus vidas, a la policía o las Fuerzas Armadas. Creo que nos podemos ahorrar ese dinero en esta primaria abierta que no nos va a redundar en ningún tipo de beneficio hoy y destinar ese dinero para cosas más necesarias en la coyuntura en la que estamos.

¿El levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe mantenerse en el fuero del Congreso?

En lo personal, creo que debería ser el Tribunal Constitucional si se va a seguir con el tema de la reforma en ese punto en específico. No creo que deba ser la Corte Suprema, porque es la máxima instancia del ente que va a terminar juzgando a un congresista. El Poder Judicial se convertiría en juez y parte. Y que sea el mismo Congreso, tendríamos que discutir este tema ampliamente.

¿La renuncia de Mercedes Araoz debe aceptarse y debe hacerse una precisión en cuanto a la línea de mando?

Es un tema más complejo que decir le acepto la renuncia y se acabó. Tiene que venir con una propuesta de reforma también. En ninguna parte de la Constitución dice que el premier o el canciller pueden reemplazar al presidente, tampoco el presidente del Congreso. Algunos colegas dicen que se le acepta la renuncia y se le acepta, pero creo que no están analizando las consecuencias que una decisión así va a tener en esta coyuntura en donde ya no tendríamos sucesión constitucional.

¿Fuerza Popular se opone a la bicameralidad?

No hemos debatido ese tema a fondo en la bancada. Pero tenemos una posición un poco dividida. Algunos piensan que sí se debería de analizar la posibilidad de la bicameralidad y otros que deberíamos seguir con el unicameralismo. En lo personal, creo que deberíamos ir con una bicameralidad diseñada de forma inteligente. No solo bicameralidad, sino una reforma que tiene que ver con fortalecer partidos políticos, no primaria abiertas, simultáneas y obligatorias, sino participación de los entes electorales en los procesos de democracia interna. Decir que solamente el bicameralismo es la salvación del país, eso no es verdad. La solución no solo es decir bicameralidad, sino el paquete de reforma que tiene que venir conjuntamente con ello.

Pero un paquete a analizar más adelante, porque me dice que la reforma política no es prioridad...

Sí, yo creo que hoy nos tenemos que centrar en las reformas en salud, educación, economía y pensiones para poder dejar ordenado el país para el bicentenario. Ya no solo por la crisis del coronavirus como tema de salud y social, sino también por la estructura económica que va a ser golpeada por esa crisis. Entonces, tenemos que aprobar reformas que nos ayuden a llegar ordenados y con una economía relativamente saneada y estable para recibir tranquilos el bicentenario de nuestra independencia.

¿La Ley de Protección Policial debería mantenerse o modificarse?

A la bancada no le ha sorprendido la publicación, porque nosotros presentamos formalmente ante la presidencia del Congreso diciendo que el plazo del Ejecutivo para observar o promulgar ya pasó. El presidente del Congreso ha cumplido con lo que ordena la Constitución. Antes de mandar el oficio, en Junta de Portavoces le pedí al presidente del Congreso que promulgue no solo la Ley de Protección Policial, sino todas las demás autógrafas que el Ejecutivo ni observó ni promulgó. Si Merino no lo hacía, estaba incurso en una infracción constitucional.