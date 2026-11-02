Diputado de Ahora Nación, Ángel Meneses Crispín. (Foto: Ahora Nación)
Diputado de Ahora Nación, Ángel Meneses Crispín. (Foto: Ahora Nación)
Por Redacción EC

La Comisión Política de Ahora Nación anunció la designación del congresista Ángel Meneses como nuevo vocero titular de su bancada, luego de la renuncia de César Holguín a dicha responsabilidad.

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