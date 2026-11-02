La Comisión Política de Ahora Nación anunció la designación del congresista Ángel Meneses como nuevo vocero titular de su bancada, luego de la renuncia de César Holguín a dicha responsabilidad.

A través de un comunicado difundido este lunes la agrupación política confirmó que Holguín presentó su renuncia a la vocería y que esta fue aceptada. No obstante, precisó que el legislador conservará sus responsabilidades como integrante del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del partido.

“Tras esclarecer algunos problemas de comunicación y brindarle las disculpas del caso—, se ha designado como nuevo vocero titular al compañero diputado Ángel Meneses”, señala el documento publicado en las redes del partido.

Comunicado de Ahora Nación.

“Se precisa que el compañero Holguín mantiene incólumes sus responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del partido”, agrega.

Indira Huilca tampoco continuará

En el mismo pronunciamiento, Ahora Nación informó que la congresista Indira Huilca puso a disposición su cargo de vocera alterna. Aunque la Comisión Política expresó su deseo de que continuara en esa función, la parlamentaria decidió no asumir nuevamente dicha responsabilidad.

Según el comunicado, Huilca también ratificó su decisión de dar un paso al costado. La agrupación indicó que la designación de quien ocupará la vocería alterna se formalizará en los próximos días.

“La compañera diputada Indira Huilca ha puesto a disposición su cargo de vocera alterna del grupo parlamentario. Si bien la Comisión Política expresó su deseo de que la compañera Huilca mantuviera dicha responsabilidad —tras esclarecer algunos problemas de comunicación y brindarle las disculpas del caso—, la diputada se ratificó en su decisión de no continuar asumiendo la vocería alterna”, señala el texto.