El vocero de Ahora Nación, César Holguín, intervino durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante el Congreso y pidió al Ejecutivo prestar mayor atención al proyecto del Gasoducto Sur Peruano, al considerar que su ejecución resulta necesaria para atender las demandas del país y enfrentar la actual crisis energética.

“Hemos tenido un periodo en donde 50 peruanos han sido asesinados y esa catástrofe se pretende superar convocando, reciclando a los actores de esa misma catástrofe”, dijo.

En ese sentido, el representante de Ahora Nación sostuvo que el país requiere medidas coherentes y una respuesta acorde con las demandas de las distintas regiones. “Lo que requiere el Perú es respeto y coherencia, y el Cusco exige consideración, respeto y emergencia”, afirmó ante el Pleno.

Holguín aprovechó su intervención para plantear al jefe del Gabinete la necesidad de destrabar y ejecutar el Gasoducto Sur Peruano, proyecto que considera estratégico para responder a las necesidades energéticas del país.

“Tenemos el Gasoducto Sur Peruano pendiente de ejecución, respondiendo a las necesidades del Perú y la necesidad de superar esta crisis energética”, señaló.

Por su parte, la diputada Marleny Arminta, de la misma bancada, exigió al Gobierno la adopción de medidas inmediatas para desbloquear las carreteras en el sur del país.

Arminta demandó la pronta intervención del gabinete ante las paralizaciones de transporte y los deslizamientos que obstruyen el tránsito por varios días en Arequipa. La parlamentaria exhortó a las autoridades sectoriales a reabrir de forma urgente estas vías de comunicación terrestre.

“Ya se sabía que iba a venir estos inconvenientes. No hay circulación económica, está paralizada. Hay personas enfermas, personas de tercera edad, mujeres embarazadas y niños. No podemos que el sur esté cerrado de esta manera”, enfatizó.

Por esto exige al Gobierno que tome acciones para inmediatas para reabrir vías y llegar a consensos con la población del sur. “No debemos actuar cuando ya el riesgo y la muerte están previstas”.

La sesión plenaria, dirigida por Oscar Reto (Partido del Bueno Gobierno) se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución y sin una posterior cuestión de confianza, pero sí con la presentación de Galarreta y de su Gabinete Ministerial.

Arminta exigió que se alcancen consensos efectivos con la población civil del sur en conflicto. Asimismo, instó al Poder Ejecutivo a implementar respuestas oportunas, precisando que las autoridades estatales no deben actuar cuando el riesgo y la muerte ya están previstos en el territorio nacional.

Primer ministro Luis Galarreta dice que recibieron el país desordenado

Luis Galarreta informó sobre el aparato público y sostuvo que recibieron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Según denunció, la estructura estatal se encuentra entrampada por una burocracia ineficiente que actúa de forma tardía ante la delincuencia y las emergencias climáticas.

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“El Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo f