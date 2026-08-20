Congreso de la República del Perú.
Congreso de la República del Perú.
Por Redacción EC

El vocero de Ahora Nación, César Holguín, intervino durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante el Congreso y pidió al Ejecutivo prestar mayor atención al proyecto del Gasoducto Sur Peruano, al considerar que su ejecución resulta necesaria para atender las demandas del país y enfrentar la actual crisis energética.

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