Al menos cuatro congresistas en funciones fueron declarados reos contumaces en lo que va del periodo parlamentario actual (2021-2026). Ellos son Luis Picón (Podemos Perú), Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), Héctor Valer (Somos Perú) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario).

Picón protagoniza el caso más reciente. El legislador fue detenido por la policía cerca a las instalaciones del Congreso el martes pasado y recuperó su libertad ayer (miércoles 28).

El congresista de Podemos Perú estuvo detenido en la sede de requisitorias, en San Juan de Lurigancho. Desde allí p articipó de manera virtual en una audiencia del juicio oral en su contra, a cargo del magistrado Luis Pasquel Paredes , del Cuarto Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que la declaración de reo contumaz suele imponerse cuando el imputado no se presenta al inicio de un juicio en su contra. “Lo que hace el juzgado es ordenar que sea detenido por no haberse presentado al requerimiento del juez, por no someterse al proceso. [...] La intención es que el procesado enfrente el juicio de manera presencial. [...] No puede llevarse adelante ningún juicio sin la persona imputada” , señaló en diálogo con El Comercio.

Carrión detalló que una vez capturado, el procesado queda a disposición de un juez competente, se somete a control de identidad y, luego de mostrar su sometimiento al proceso, puede quedar libre.

El caso de Flores Ancachi

En junio pasado, el Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno declaró reo contumaz y ordenó la captura del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular, por no acudir a la audiencia de inicio de un juicio en su contra por presunto peculado en agravio del Estado.

Flores fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando intentaba viajar a China. Luego fue trasladado a una comisaría en Puno y quedó a disposición del Primer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de esa región.

Dos días después de su detención, el legislador quedó en libertad e insistió en partir a China. Fue un viaje que constituyó una infracción al código de ética parlamentario, pero que quedó impune.

El legislador atribuyó a un error de su defensa técnica su ausencia en el inicio del juicio oral. “Me he puesto a derecho . [...] Creo que con esto se aprende”, dijo aquella vez.

La fiscalía pide 10 años de cárcel para Flores Ancachi por presuntamente haber cobrado por “trabajos” de empleados fantasmas en una obra en Puno, que data del 2009.

Por contaminación ambiental





En junio del 2022, el legislador Héctor Valer, de Somos Perú, fue detenido al tener la condición de reo contumaz por un juicio en Ucayali por el presunto delito de contaminación ambiental.

La detención se realizó cuando el legislador acudió al Ministerio del Interior para reunirse con el entonces titular de esa cartera, Dimitri Senmache .

Cuando presentó su documento de identidad para que se registre su ingreso al ministerio, apareció su requisitoria.

Luego de ser liberado, aseguró que no recibió la notificación sobre el inicio del juicio. “Notificaron a Huaral, donde no vivo desde hace más de 20 años, y a San Borja, donde no resido hace 12”, dijo aquella vez.

Sobre la imputación en su contra, el legislador y ex primer ministro explicó que es por la presunta contaminación de un riachuelo mediante un canal que construyó para arrastrar excremento de vacas.

Caso de presunta difamación

En tanto, en septiembre del 2021, tan solo dos meses después de asumir como congresista, Katy Ugarte fue declarada reo contumaz por un caso de presunta difamación en Cusco.

La resolución del Juzgado de Canchis - Sicuani contra Ugarte fue por no asistir a la audiencia de juzgamiento por una querella entablada por el ciudadano Roberto Escobar Moreno, quien la acusó de delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

La legisladora aseguró que no se enteró de la notificación de la audiencia porque se mudó a Lima para ejercer funciones parlamentarias.

“Existe una falta de diligencia de mi abogado, que no me notificó”, añadió aquella vez mediante un comunicado.

La denuncia en su contra data del 2020, cuando realizaba actividades como secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Regional del Cusco.