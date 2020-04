"Alan García no fue responsable directo de los narcoindultos"

Para el congresista (Acción Popular) Víctor Andrés García Belaúnde, el ex presidente aprista Alan García no es responsable directo de las irregularidades en los indultos presidenciales otorgados a los presos por narcotráfico y por ello se abstuvo en la votación en el Pleno sobre la acusación cosntitucional al ex presidente .

"Hay mucha responsabilidad del gobierno aprista por la mafia que ha subastado los indultos. El partido aprista debe responder. Pero, quien hace el expediente, lleva este documento al despacho presidencial, el que pide la firma del presidente, y quien firma el decreto asumiendo responsabilidades es el ministro de Estado (...) Estando así las cosas, es dificil creer que el presidente tenga responsabilidad directa", señaló en Agenda Política.

Además, dijo que no sabe si existe o no una intencionalidad política del actual gobierno de inhabilitar la posible candidatura de García Pérez. "No lo sé. Nunca he escuchado sobre ello cuando he hablado con Sergio Tejada", aseguró.

Sin embargo, señaló que la abstención en el voto fujimorista sobre el tema debatido en el pleno el jueves de la semana pasada no se debió a un respeto a la institucionalidad del Poder Judicial como el vocero de la bancada, Héctor Becerril, habría señalado a El Comercio.

"El fujimorismo no sabe que hacer con el tema de los informes sobre los narcoindultos, están en dudas. Ellos han estado trabajando con el Apra durante estos ultimos tres años, y en el anterior congreso(...) La bancada fujimorista está tomando distancia, para tomar posiciones más adelante. Creo que es un cálculo político con a las siguientes elecciones presidenciales".

Por otro lado, dijo que no habría necesidad de citar a la primera dama, Nadine Heredia, en calidad de presidenta del partido nacionalista por la denuncia de dinero ilegal en la campaña presidencial del 2010.

"Heredia acaba de ser nombrada presidenta y el caso sucedió hace cuatro años (...) Por otro lado, los que responden en una campaña electoral son los tesoreros y los cajeros. En ese sentido, sería un exceso citarla al Congreso, ella no tendría nada que decir, pues no ha participado del hecho (...) Además, no se sabe si el dinero de minería ilegal era para la campaña de Humala o de Abugattás".

CASO LÓPEZ MENESES Al ser cuestionado si el presidente Ollanta Humala debe asistir a la comisión investigadora sobre el irregular resguardo policial al ex asesor fujimontesinista Óscar López Meneses, García Belaúnde considero que sería saludable si el mandatario realiza sus descargas.

"Yo creo que Humala sí debe asistir a la comisión Oscar Lopez Meneses para declarar. Debe responder a los cuestionamientos de la comisión. Tendrá algo que decir, es un asunto que le ha explotado en su gobierno. Es un tema vinculado a corrupción policial, me parecería saludable para el país que lo haga", subrayó.

En otro momento de la entrevista, señaló que los cuestionamientos sobre irregularidades en la Caja Metropolitana que maneja la Municipalidad Metropolitana de Lima responden a un poco manejo profesional y que la alcaldesa Susana Villarán debería ser la primera en exigir una investigación en el tema.

“La caja metropolitana aparentemente está siendo mal manejada. Han nombrado personas inadecuadas (...) La alcaldesa debería ser la primera en exigir una investigación en el tema. Ella debe separar a la gente que no es profesional en tema financiero”, finalizó.