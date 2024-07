Los representantes de los partidos políticos que son aliados de Fuerza Popular en el Congreso criticaron una eventual candidatura de Alberto Fujimori en las elecciones de 2026. Esto luego de que el expresidente- quien salió de la cárcel en diciembre último, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto que recibió en el 2017- dejara abierta esa posibilidad.

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, refirió Fujimori en una carta dirigida a El Comercio ante la pregunta de si será o no candidato a la Presidencia o al Senado en los próximos comicios generales.

En #MesaDePrensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que su padre si puede participar en la política pero que "serán los órganos electorales quien de un señalamiento final"





Al respecto, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, consideró que el sistema de justicia en el Perú “debe verificar” si el exmandatario- sentenciado en el 2009 por homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- “ha cumplido” o no con el pago de la reparación civil que pesa sobre él.

“Si no ha cumplido con el Estado, con el país no debería postular, [el no pago] significa que aún hay una inhabilitación a cuestas, sería un mensaje al Perú que una persona que no está rehabilitada pueda participar en la vida política del país. Hay que exigir que cumpla [con su reparación], mientras no lo haga, estos mensajes solo confunden a la ciudadanía”, subrayó en comunicación con este Diario.

De acuerdo con la procuraduría anticorrupción, Fujimori acumula una deuda de aproximadamente S/57 millones por concepto de reparación civil.

El inciso h del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que los deudores de reparaciones civiles no pueden ser candidatos a la presidencia o vicepresidencias de la República. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó que esta figura también alcanza a los postulantes al Congreso.

Valdés, además, sostuvo el Congreso dejó pasar la oportunidad al cierre de su última legislatura de cerrar el paso a los sentenciados por homicidio, secuestro, rebelión, sedición y otros, entre ellos el ex jefe de Estado y Antauro Humala, quien cumplió cárcel por el “andahuaylazo”, donde fueron asesinados cuatro policías.

“La responsabilidad ha sido de todas las bancadas, que no han valorado o puesto sobre sus intereses, los intereses nacionales”, acotó.

APP es parte del llamado Bloque Democrático en el Parlamento, que también es integrado por Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y al cual se quiere sumar Renovación Popular de cara a la elección de la nueva Mesa Directiva.

En #MesaDePrensa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre la candidatura de su padre en la política: "Todas las posibilidades están abiertas"





Debe asumir sus impedimentos

El Comercio intentó comunicarse con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular, y con la regidora Fabiola Morales, secretaria general del partido celeste. Pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Desde la bancada de Renovación Popular, el congresista Esdras Medina dijo, a título personal, que Fujimori debe pagar su reparación civil y recordó que, en las elecciones regionales y municipales de 2014, Waldo Ríos tuvo que cancelar S/1 millón por ese concepto para postular a gobernador regional de Áncash.

Medina indicó que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que resuelva, en su momento, si el expresidente puede o no ser postulante y, agregó, que el fujimorismo “deberá respetar lo que determine” la institución electoral.

“Él, en su carta, habla de riesgos, él sabe que tiene varios procesos [pendientes], su pretensión de postular es legítima, pero en la misma línea debe asumir la responsabilidad de sus impedimentos, que seguramente lo van a dejar fuera de la carrera”, remarcó.

A su turno, el portavoz de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, sostuvo que Fujimori no debe volver a la política activa. “Se le dio la libertad para que pase su enfermedad en su casa y no en la prisión, siempre ha sido un crítico del juicio que le hicieron, nunca estuve de acuerdo, pero las sentencias existen y se deben cumplir”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Montoya afirmó que el indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le dio a Fujimori no fue para que regrese a hacer política.

“Él se ha inscrito a Fuerza Popular, eso lo puede hacer, puede participar ahí, pero no puede postular cuando ha tenido sentencias por actos de corrupción, él no está rehabilitado, no ha pagado su reparación civil. Entonces, está impedido de postular, tal como están las normas hoy”, concluyó.

El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre- bancada que integra la actual Mesa Directiva del Congreso, junto a APP, Fuerza Popular y Avanza País- refirió que Fujimori “no ha sido absuelto” con el indulto que recibió. Agregó que está impedido de postular a un cargo de elección popular y que el exmandatario “no está siendo honesto con el país”.

“Él debería preocuparse por su salud, su activismo político es perturbador para el país. Parece que nos quiere distraer y confundir [con su carta]. Si no ha cumplido con pagar su reparación civil, no está rehabilitado”, manifestó, a título personal.

Este Diario intentó comunicarse con Luis Flores Reátegui, secretario general de Avanza País, y con el congresista de ese partido Alejandro Cavero, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Keiko Fujimori: "A mí me encantaría que sea (candidato)" Tras la carta de su padre, revelada en El Comercio, Keiko Fujimori se pronunció la noche del domingo en Canal N sobre una eventual candidatura de Alberto Fujimori. Afirmó que "todas las posibilidades están abiertas", que personalmente le "encantaría que sea candidato" y que espera que se respete el derecho de su padre a "elegir y ser elegido". “A mí me encantaría que sea (candidato presidencial), pero esa decisión no depende de mí, sino exclusivamente de mi padre. Será primero él quien manifieste una voluntad y serán las instancias partidarias las que ratifiquen una posición de esta naturaleza”, expresó. "Todas las posibilidades están abiertas. Él está absolutamente lúcido. Que tenga enfermedades, es verdad, pero tiene una gran fortaleza. En el seno de la familia nos transmitirá su deseo (de postular o no) y en las instancias institucionales del partido se determinarán estos procedimientos", afirmó. Cuando se le preguntó que harán dado que Fujimori está condenado y además adeuda la reparación civil, ratificó que su padre "es inocente de los cargos" y admitió que, más allá, de su posición hay un debate legal, con posiciones a favor y en contra. "No soy abogada, por lo tanto me corresponde prudente a esperar a que este debate se siga dilucidando y serán las instancias electorales las que definan esta posibilidad. Esperamos que a mi padre se le respete el derecho a elegir y ser elegido. Es lo más democrático", enfatizó. Previamente, en comunicación con El Comercio, el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, restó importancia a los cuestionamientos hechos desde APP, Perú Libre, Renovación y Honor y Democracia a una eventual candidatura de Fujimori en las próximas elecciones generales. “Eso [el pago de la reparación civil] es una discusión jurídica, que la dejamos en ese ámbito mientras no se formalice una postulación”, subrayó. Al ser consultado sobre si el fujimorismo acudirá al Tribunal Constitucional para hacer viable una postulación del expresidente, respondió que “si él toma la decisión, si es respaldado por su familia y el partido, haríamos hasta lo imposible por lograr que esto próspere”. El congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), médico de Fujimori, indicó que, por el momento, la prioridad del ex jefe de Estado “es recuperar su salud y vencer al cáncer de lengua”. “El hecho de que él se haya inscrito [en el partido] es una gran noticia para todo el fujimorismo, porque nos muestra más unidos que nunca”, finalizó.





Demuestra que no está retirado

El analista político Enrique Castillo consideró que Fujimori- en la carta que envió a El Comercio- revela que existe una intención de su parte de postular a la Presidencia, nuevamente, y al Senado. “Su fin personal es lograr una reivindicación que lo pueda llevar a la historia, su ego no le permite pensar en morir siendo un expresidente que solo salió de la cárcel, quiere lograr un respaldo [en las urnas]”, expresó.

Castillo, además, refirió que el expresidente sabe que su nombre “genera una expectativa muy grande” dentro de la colectividad fujimorista. “[Conoce] que su aporte en cualquier condición le va a permitir potenciar a su agrupación y de repente darle el triunfo a su hija Keiko Fujimori, que le ha sido esquivo”, complementó.

En diálogo con este Diario, el también periodista dijo que el retorno del exmandatario- sentenciado por actos de corrupción, como el pago de la CTS a su exasesor Vladimiro Montesinos- a la política activa “va a generar una división” en el país que va a “potenciar mucho más” esa lucha entre el fujimorismo y el antifujimorismo.

“A nivel internacional, se verá una situación en la cual el Perú no solo es un país donde los expresidentes terminan presos, sino que pueden terminar siendo políticos importantes en el Senado o volver a intentar a ser presidentes. Es poco probable que haya un respaldo internacional en un mundo donde la defensa a los derechos humanos es más fuerte”, mencionó.

El analista político Pedro Tenorio afirmó que la misiva de Fujimori demuestra que este no estaba retirado, sino que tiene la intención de ser “un actor que va a continuar dentro de la discusión política”. Agregó que la presencia del expresidente en Fuerza Popular puede acercar a los fujimoristas más conservadores y que no apoyaron a su hija Keiko Fujimori a la agrupación naranja.

“En el 2021 hubo grupos conservadores de derecha que antes apoyaban a Fujimori y que en ese año lo hicieron con Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. Su incorporación puede generar una suerte de reunificación de los seguidores del fujimorismo”, expresó en comunicación con este Diario.

Tenorio, además, dijo que el retorno del ex jefe de Estado puede “reavivar” el antifujimorismo, que “en elecciones anteriores ha demostrado que puede tener un poder decisivo”.

También señaló que su inscripción en Fuerza Popular “anula cualquier posibilidad” de ese discurso sobre el nuevo fujimorismo del cual habló Keiko Fujimori antes de las elecciones de 2016.

El inciso j del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados por colusión, peculado o corrupción de funcionarios no pueden postular a la Presidencia ni a las vicepresidencias de la República, “aún cuando hubieran sido rehabilitadas”.

El 20 de julio de 2009, Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por peculado doloso y falsedad ideológica, al probarse que se apropió de US$15 millones del Estado para entregárselos a su exasesor Vladimiro Montesinos, a fin de pagarle por sus servicios y que saliera del país.

Y en setiembre de ese mismo año, el expresidente fue sentenciado a seis años de cárcel por los delitos de peculado doloso (mal uso de fondos públicos) y violación del secreto de las comunicaciones por la compra de congresistas tránsfugas, pago a medios de comunicación y espionaje telefónico.

Fujimori perpetró el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado. Ese día cerró inconstitucionalmente el Congreso y ordenó la intervención del sistema de administración de justicia, entre otras medidas.