Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, aseguró ante la Comisión de Fiscalización que Dina Boluarte no informó ni “formal ni informalmente” al Gabinete o a él cuando se sometió a una operación a fines de junio del 2023.

“¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? La respuesta es contundente: No, no lo hizo. No solo lo digo yo, sino que así lo ha manifestado la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público", aseveró.

Otárola, en su segunda presentación ante Fiscalización desde diciembre del 2024 en la que habló por primera vez sobre la cirugía de la presidenta, reiteró que la cuestión central es determinar si Boluarte debía o no informar al Congreso sobre su intervención.

“¿Debió comunicar al presidente del Congreso el procedimiento quirúrgico al que se sometió?“, mencionó para luego recordar el artículo 115 de la Constitución sobre quién asume el cargo en caso haya impedimento temporal de jefe de Estado.

“Un asunto de altísima relevancia constitucional que no tiene nada que ver con respecto de qué se operó o cómo se operó o cuáles fueron las razones de la operación quirúrgica de la señora Boluarte”, agregó.

Alberto Otárola destacó que el determinar si hubo impedimento “temporal” cuando ocurrió la cirugía es “clave en este proceso constitucional”.

“Si se acredita incapacidad temporal evidentemente debió hacerlo comunicando al presidente del Congreso para que este asuma las funciones en tanto dure dicho impedimento”, resaltó.

El ex primer ministro destacó, luego, que durante los días de la cirugía de Dina Boluarte desarrolló sus funciones aunque la presidenta no tuvo reuniones presenciales con él y que la mandataria, cuando le preguntó sobre su salud, le dijo que “atravesaba una fuerte afección gripal”.

En esa línea, insistió en que el Gobierno no dejó de trabajar. “Se desarrollaron y se expidieron normas, hubo dos consejos de ministros en este interregno. El país no dejó de marchar por la operación de la señora presidenta”, aseveró.

Sin embargo, ante las preguntas del presidente de Fiscalización, Juan Burgos, sobre si hubo o no incapacidad temporal, dijo que él le hubiera recomendado que la informe ante el Parlamento.

“A mí no se me informó de esa operación. Si se me hubiera informado de dicha intervención, le hubiera aconsejado a la presidenta de la República que presente su pedido de incapacidad temporal”, expresó.

Alberto Otárola pide censurar a Gustavo Adrianzén

El expresidente del Consejo de Ministros dedicó gran parte de su presentación ante la comisión para denunciar un seguimiento y reglaje en su contra “desde el día 1 que dejó el cargo” desde el Ejecutivo.

“Esto es grave, muy grave. Es gravísimo. Por menos de esto el Congreso de la República a censurado más de un ministro”, indicó.

Específicamente sobre Gustavo Adrianzén, a quien acusó de usar argumentos de denuncias presentadas contra Otárola para cuestionarlo, Otárola pidió que sea censurado.

“Se ha convertido en el vocero del crimen organizado y un Presidente del Consejo de Ministros que sea vocero del crimen organizado no puede seguir ocupando el cargo (...) Si le vamos a hacer un bien al Perú este año, el Congreso debiera plantear una moción de censura inmediatamente contra esta persona”, exhortó.