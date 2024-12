Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, pidió que Dina Boluarte brinde su versión sobre el uso del vehículo presidencial conocido como el “cofre” cuando fue detectado cerca al condominio Mikonos, en Asia, porque esto facilitaría la averiguación de la verdad y la gobernabilidad.

En declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este martes, en la que fue su segunda citación luego que no concurriera a la primera semanas atrás, Otárola reiteró que como presidente del Consejo de Ministros a inicios del 2024 no tuvo conocimiento alguno del uso del “cofre”, ya que solo hablaba con la presidenta por “asuntos de Estado”.

“Ya es momento en que conozcamos la versión de la señora Presidenta de la República. Su abogado, por fuente abierta, ha sostenido que la va a decir ante la fiscalía, que es el órgano competente, pero creo que ese es un asunto que viene marcando la agenda política nacional y el país necesita gobernanza, el país necesita que estemos atentos a las decisiones que se toman a fines de año porque se viene un año muy complejo”, exhortó.

Alberto Otárola se refirió así a los cuestionamientos que están bajo la lupa en Fiscalización por el uso del “cofre” el 24 de febrero, cuando fue captado trasladándose cerca al condominio Mikonos, en Asia, más de un mes después que se realizara una operación en ese lugar para ubicar a Vladimir Cerrón.

“Creó que sería muy bueno para el interés de la gobernanza, de la averiguación de la verdad, que se conozcan de una vez por todas estos hechos”, insistió el ex primer ministro.

En varias oportunidades durante la sesión de este martes, y siendo interrogado por el presidente de la comisión, Juan Burgos (Podemos Perú), Otárola negó haber tenido conocimiento previo sobre la operación para ubicar a Cerrón Rojas en Mikonos en enero de este año. “Me enteré que existía un operativo luego que este fracasó porque se supone que son reservados”, manifestó.

Esto, a pesar que Jorge Angulo, comandante general de la PNP en retiro, dijo que sostuvo una reunión con él y Dina Boluarte un día antes del operativo en Asia.

“Nosotros hemos tenido reuniones siempre con el ministro del Interior. Probablemente haya participado también el que era comandante general de la PNP, pero el operativo en sí era de exclusiva competencia de los órganos especializados de la policía y así debería ser. Yo no recuerdo esa reunión pero puedo revisar mis actividades. Siempre evito conocer los detalles de los operativos porque no era mi función”, aseveró al comentar que buscaba evitar cualquier tipo de filtración.

Alberto Otárola también negó conocer al detalle los traslados del “cofre” o de Dina Boluarte por temas ajenos a su función pública.

“Si me pregunta si sabía que la presidenta fue o no fue o de qué manera usó el vehículo asignado por el Estado, le diría que no porque yo conozco lo que saben por fuente abierta y una de las funciones del Presidente del Consejo de Ministros no era indagar sobre el desplazamiento de la presidenta y mucho menos porque ella tiene un protocolo designado para estas eventualidades”, comentó.