Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, confirmó que Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica estética al responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso este martes 3 de diciembre.

Al presentarse ante la comisión encabezada por Juan Burgos (Podemos Perú), el exintegrante del gabinete ministerial dijo que entre los temas por los cuales fue citado fue la presunta intervención estética de la mandataria entre fines de junio e inicios de julio del 2023.

LEE TAMBIÉN: Comisión de Fiscalización insiste en citar para este martes 3 de diciembre a Alberto Otárola por Caso Cofre

“La verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían en el cargo”, explicó.

Otárola respondió así sobre el supuesto descanso médico que habría tenido que acatar Dina Boluarte por someterse a una operación quirúrgica a inicios de julio del 2023, cuando el citado por la comisión era presidente del Consejo de Ministros.

“Me consta porque yo era presidente del Consejo de Ministros, no puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Ella estuvo en permanente contacto con el suscrito. Tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, garantizó.

“No voy a decir nada más al respecto, no solo porque soy respetuosos del derecho que tienen las personas de acudir a procedimientos médicos, sino también porque de haber sido otra la circunstancia, créanme que hubiera dudado en certificar o asegurar un tema distintos”, agregó Alberto Otárola, quien también dijo que fueron testigos de esto todos los ministros que estuvieron trabajando en esas fechas.

LEE TAMBIÉN: Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Alberto Otárola por contratación de su amiga en Devida

El ex primer ministro también fue consultado sobre una presunta reunión que sostuvo en diciembre del 2023 con el cirujano Mario Cabani en el Ministerio de Defensa, pero al respecto se limitó a comentar que lo conoce pero no tiene ningún vínculo de amistad o enemistad con él.

“Yo conozco, efectivamente, al señor Cabani. Lo conozco como un prestigioso médico, no puedo decir nada más porque realmente no me une ningún tipo de amistad ni enemistad con él. Imagino que él podría aclarar un poco más estos asuntos”, manifestó.

Cabe precisar que el cirujano Mario Cabani ha sido citado por la Comisión de Fiscalización para que responda sobre la intervención quirúrgica de Dina Boluarte a mediados del 2023 para este 4 de diciembre.

En mayo de este año, cuando se conoció a través de reportes periodísticos que Dina Boluarte habría tenido 12 días de descanso médico entre el 29 de junio y 9 de julio, el vocero de la presidencia, Fredy Hinojosa, se amparó en el “derecho a la intimidad personal” que le asiste a la mandataria para no pronunciarse sobre si esa supuesta ausencia es por una cirugía plástica.

“La presidenta de la República (Dina Boluarte), desde el primer día que asumió el cargo, viene ejerciendo a cabalidad y en estricta observancia de la normatividad legal el cargo de presidenta. De tal manera que, de manera constante, incluyendo fines de semana y feriados, la presidenta viene ejerciendo la labor de presidenta”, señaló Hinojosa en mayo.