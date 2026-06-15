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Alberto Otárola afronta varias denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. (Foto: Congreso)
Alberto Otárola afronta varias denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada contra el ex primer ministro Alberto Otárola por la contratación de su amiga en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

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