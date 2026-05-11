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Alberto Otárola es acusado por presuntamente influir en la contratación de Yaziré Pinedo. (Foto: Congreso)
Alberto Otárola es acusado por presuntamente influir en la contratación de Yaziré Pinedo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso llevará a cabo este martes 12 la audiencia de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola por la contratación de Yaziré Pinedo.

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