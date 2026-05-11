La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso llevará a cabo este martes 12 la audiencia de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola por la contratación de Yaziré Pinedo.

Se trata de las Denuncias Constitucionales acumuladas 460, 462, 463 y 587, interpuestas por los congresistas Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Juan Burgos (Podemos Perú) y Jaime Quito (Bancada Socialista), además de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

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A Otárola Peñaranda se le sindica de la presunta comisión del delito de colusión, peculado de uso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias (artículos 384, 388, 399 y 400 del Código Penal).

Agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para este martes 12 de mayo. (Foto: Congreso)

Asimismo, por la presunta infracción de los artículos 2 (inciso 2), 38, 39 y 126 de la Constitución Política. El informe de calificación determinó que hay lugar para iniciar investigación contra el exprimer ministro.

A Alberto Otárola se le acusa “de haber influenciado, indebidamente, para facilitar la contratación de la señorita Yaziré Pinedo Vásquez, con quien tendría una relación cercana, en el Ministerio de Defensa y hacer uso de un vehículo oficial para asuntos personales”.

En marzo del 2024 un reportaje de ‘Panorama’ reveló una conversación entre Alberto Otárola y Yaziré Pinedo donde se oye al primero solicitarle a quien habría sido una pareja sentimental su currículum para ayudarla a conseguir un puesto.

Según Pinedo, quien brindó entrevistas luego de la publicación de su conversación, dicha grabación data del 2021 cuando tuvo una relación sentimental de “una semana, quizás menos” con el exprimer ministro.

Cabe indicar que se trata del único punto de la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso).

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