Aldo Bravo plantea un proyecto de ley que es cuestionado por ANP y el CPP. (Foto: Congreso)
Aldo Bravo plantea un proyecto de ley que es cuestionado por ANP y el CPP. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo aseguró que no retirará su proyecto de ley que plantea penalizar la denominada “apología al delito” durante situaciones de crisis política y conflictos sociales, pese a las críticas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que considera que la iniciativa podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

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