Aldo Bravo pidió retirar proyecto de ley sobre apología al delito pero este sigue en trámite en el Congreso. (Foto: Congreso)
Aldo Bravo pidió retirar proyecto de ley sobre apología al delito pero este sigue en trámite en el Congreso. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

El diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, solicitó de manera formal el retiro de su cuestionado proyecto de ley que buscaba limitar el trabajo periodístico y tras los cuestionamientos de diversos gremios que vieron un peligro inminente para la libertad de expresión.

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