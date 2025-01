Alejandra Aramayo, excongresista y actual jefa de Comunicaciones del Congreso, responsabilizó a un funcionario de confianza del despacho de la Presidencia del Legislativo por la publicación de un mensaje en redes sociales oficiales de este poder del Estado interpretando peritajes policiales del caso Andrea Vidal.

“Es un funcionario de Presidencia que se arroga la responsabilidad de solicitar este documento que observo en mi condición de la oficina de comunicación y a quien sugiero que salga de la cuenta de presidencia, cosa que desestima”, explicó este viernes ante la Comisión de Fiscalización donde fue convocada para explicar por el mensaje.

Aramayo, excongresista de Fuerza Popular, evitó en un inicio dar el nombre de la persona que la contactó, pero ante la insistencia del presidente de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), reveló que se trataba de Julio Talledo, de quien dijo era un trabajador de confianza de la presidencia de la Mesa Directiva.

“Es un funcionario de confianza de Presidencia que, en ausencia entiendo del asesor de prensa, y teniendo las notas de la fecha, se arrogó la responsabilidad que no comparto y creo que no representa el sentir del Congreso de la República, porque no le hacía bien a la institución”, explicó.

Alejandra Aramayo en comisión de fiscalización y contraloría

“El señor Julio Talledo es la persona que se comunica con la suscrita a nombre de la Presidencia para coordinar el tema de comunicación en ausencia del titular, que estaba de vacaciones. Sospecho yo que este funcionario, sin mayor manejo periodístico ni comunicacional, ha emitido este desafortunado tuit que correspondería se retire de las redes”, agregó al identificar al funcionario.

El mensaje en cuestión, del 16 de enero de este año, asegura que los sicarios que atacaron el vehículo donde se trasladaba Vidal, extrabajadora parlamentaria, tenían como objetivo “al conductor del taxi” y no a la exfuncionaria vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento.

Esta publicación en redes sociales del Congreso incluye enlaces a informes periciales con los cuales busca sustentar esta versión.

Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al… pic.twitter.com/qs8Or14gTx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 17, 2025

Alejandra Aramayo aseguró que ella ha planteado que se retire esta publicación por considerar que afecta la imagen del Congreso ya que la investigación está en manos de la fiscalía.

“Yo he sugerido que así sea, que se retire. Mi preocupación es que es una noticia en desarrollo. El Ministerio Público está realizando las acciones. Creo que es arriesgado, personal y mucho más corporativamente como organización, atribuir algún juicio de valor”, resaltó.

Alejandra Aramayo responde ante la Comisión de Fiscalización por publicación sobre el caso Andrea Vidal. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez





Caso Andrea Vidal

El Ministerio Público está investigando una supuesta red de prostitución al interior del Congreso de la República, que había sido liderada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Según las indagaciones, esta supuesta red tendría relación con el asesinato de Andrea Vidal, exfuncionaria parlamentaria del despacho de Torres Saravia que fue atacada por sicarios a balazos dentro de un taxi. El chofer falleció al instante y Vidal perdió la vida el 17 de diciembre tras pasar diez días en cuidados intensivos.