El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por la legisladora de Juntos por el Perú, Indira Huilca, que busca restablecer la presencialidad como regla general en las sesiones del Congreso y limitar el uso de la modalidad virtual a casos excepcionales.

Durante una entrevista en el podcast ‘Siempre a las ocho’, con Milagros Leiva, Aguinaga sostuvo que dentro de la bancada de Fuerza Popular “hay mucha gente que está a favor de la presencialidad”.

“Mi opinión personal es que cuando hemos estado justamente con estos debates online, no es lo mismo. Cuando hay el fragor en estos debates, la defensa de ideas realmente se nota una diferencia”, señaló.

“Cuando mucha gente se conecta online no la llego a conocer. En la política tienes que tender lazos, buscar coincidencias, levantar disidencias que pueda haber, pero las llegas a conocer, por eso soy a la antigua”, agregó.

Asimismo, destacó que la presencia física de los congresistas facilita el contacto con la prensa y el debate público sobre los temas de interés nacional.

“Con la prensa muchas veces subes a mezanine porque te entrevistan y haces tus señalamientos de lo que tengas que hacer y difieres de lo que tengas que diferir”, precisó.

Aguinaga también cuestionó el desarrollo de algunas comisiones parlamentarias bajo la modalidad virtual, al considerar que ello ha reducido el nivel de participación de sus integrantes.

“En muchas ocasiones solo ha estado el presidente en las comisiones, y pasaba lista a los televisores”.

Finalmente, consideró que la virtualidad debe mantenerse únicamente para situaciones extraordinarias, como el desplazamiento de los legisladores por emergencias nacionales.