Aguinaga recalcó que en algunas ocasiones solo ha estado presente en alguna comisión, el presidente de la misma. (Foto: Congreso)
Aguinaga recalcó que en algunas ocasiones solo ha estado presente en alguna comisión, el presidente de la misma. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por la legisladora de Juntos por el Perú, Indira Huilca, que busca restablecer la presencialidad como regla general en las sesiones del Congreso y limitar el uso de la modalidad virtual a casos excepcionales.

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