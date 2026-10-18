Alejandro Aguinaga no asistió de forma presencial a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado debido a que viajó a Buenos Aires para intervenir en un congreso de salud. (FOTO: GEC)
Alejandro Aguinaga no asistió de forma presencial a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado debido a que viajó a Buenos Aires para intervenir en un congreso de salud. (FOTO: GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El senador Alejandro Aguinaga se pronunció sobre su viaje a Argentina durante el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado y evitó establecer cuál de las dos actividades tenía mayor importancia.

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