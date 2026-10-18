El senador Alejandro Aguinaga se pronunció sobre su viaje a Argentina durante el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado y evitó establecer cuál de las dos actividades tenía mayor importancia.

“ En los dos eventos he estado, yo no te puedo señalar ahorita cuál era el más importante o no ”, declaró en RPP Noticias al ser consultado sobre su participación en el congreso médico y en la votación parlamentaria.

Aguinaga sostuvo que su participación en la votación está acreditada mediante su registro virtual y señaló que esta modalidad está permitida por un acuerdo del pleno del Senado del 7 de setiembre.

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Según explicó, la disposición contempla la posibilidad de participar de manera remota p or motivos de viaje o causa de fuerza mayor.

“ No lo niego, cada quien está en libertad de interpretarlo si es error o no. Lo claro y concreto es que sí voté y que se nos permite por motivo de viaje una virtualidad ”, afirmó.

Sin embargo, añadió que no fue el único legislador que recurrió a esa modalidad y mencionó también a las senadoras Katherine Ampuero y Martha Chávez.

En la primera votación, la secretaría técnica de la Comisión registró siete votos a favor de la cuestión de orden que presentó la senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) y seis en contra, sin contabilizar el voto de Aguinaga.

De haberse incluido, el resultado habría sido un empate, que debía resolverse mediante el voto dirimente del presidente de la comisión, Carlos Mesía.

El parlamentario atribuyó los inconvenientes durante el registro de su voto a problemas de conexión. “El problema mío fue un pequeño desfase que hubo en el internet”, manifestó.

Aguinaga también defendió los motivos de su desplazamiento a Buenos Aires, donde participó en un evento relacionado con el sector salud. Aseguró que no se trató de un viaje de placer y que la actividad había sido coordinada con anticipación.

“No era un viaje de placer, era un viaje de un evento de salud que se prepara con mucho tiempo de anticipación, al cual yo quise eximirme, pero me dijeron: ‘te tenemos en el programa’”, explicó.

La Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes a partir de las 11 a.m. con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.