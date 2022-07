El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) se pronunció luego que la Comisión Permanente archivara este viernes la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las marchas de noviembre del 2020.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que el Parlamento desestimó la consigna política de la izquierda, que era “acusar por homicidio a tres personas sin pruebas” y “no encontrar a quienes realmente dispararon” contra los dos jóvenes durante las manifestaciones.

“La izquierda buscó acusar por homicidio a tres personas sin pruebas, y así consolidar su verdadero blindaje: no encontrar a quienes realmente dispararon contra Inti y Bryan. Hoy el Congreso desestimó su consigna política. He sido objetivo y estoy tranquilo con mi conciencia”, señaló en la red social.

Durante su intervención en la Comisión Permanente, Cavero afirmó que Inti Sotelo y Bryan Pintado “no son héroes ni villanos” sino “víctimas”, y que el verdadero encubrimiento y blindaje es acusar a alguien sin pruebas para evitar que se descubra realmente la verdad.

“A más de un año y medio de estos dos asesinatos, la fiscalía no ha encontrado quién disparó y asesinó a estos dos chicos. No hay evidencia hasta este momento que haya sido la policía y hay 11 policías procesados en el Ministerio Público y este informe no impide en absoluto que eso siga”, acotó.

“Tenemos que defender nuestro fuero, la subcomisión sirve para esto, para evaluar objetivamente las pruebas y determinar o no si se levanta el antejuicio político”, añadió Cavero, quien fue autor del informe que recomendaba archivar la denuncia y que fue aprobado inicialmente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

— Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) July 1, 2022

Este viernes la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que archiva la denuncia constitucional formulada contra el expresidente Manuel Merino. La decisión se tomó por 22 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Previamente, la comisión rechazó una cuestión previa que buscaba que el informe regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe también protege a los exministros de Merino, Ántero Flores Áraoz y Gastón Rodríguez.

El documento había sido elaborado por Alejandro Cavero, de Avanza País, en este informe se desestiman los argumentos del Ministerio Público y se descarta que los mencionados políticos tengan alguna responsabilidad en la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

La decisión de mandar al archivo la denuncia contra Merino de Lama consiguió votos a favor de bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Otras bancadas, como Perú Libre, tuvieron sus votos fraccionados.