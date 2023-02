El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), dijo que se debe replantear la contratación del servicio de buffet que se distribuye en el Palacio Legislativo, luego que se informara que el precio por estos almuerzos asciende a unos 80 soles por persona.

“Personalmente no sabía el precio del aumento de ese buffet, hago mea culpa por eso. Pero creo que sí es momento de replantear esa contratación y volver al formato anterior. Eso va a ser importante que hagamos. No podemos enfrascarnos en una renuencia a no hacerlo”, respondió ante la prensa.

Según informó “Cuarto Poder”, se modificó el contrato con el concesionario de comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares para reemplazar los platos a la carta que se servían en los almuerzos, valorizados en unos 10.59 soles, por un buffet por el que el Parlamento paga 80 soles por persona.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, comentó sobre los precios de los buffets. (Canal N)

Esta modificación también implicó el cambio del desayuno para que pase a ser uno valorizado en 31 soles, unos 8 veces más que el costo anterior, y una cena con un valor estimado de unos 80 soles.

Esto significa que en un día de pleno, los parlamentarios pueden llegar a consumir hasta 190 soles por persona solo por concepto de alimentación, lo que se calcularía en unos 25 mil soles por este servicio a todos los congresistas en un solo día de pleno.

Al ser consultado sobre este privilegio, el vocero de Renovación Popular y colega de bancada de Muñante, Jorge Montoya, cuestionó el reportaje al indicar que “querrán que comamos alfalfa, seguramente”.

“Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto: ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, expresó a canal N.