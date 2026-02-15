Muñante: “José Cueto podría asumir la Presidencia si renuncia a su candidatura al Senado”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, habló sobre la posibilidad de que José Cueto, candidato al Senado por su bancada, pueda asumir la Presidencia ante una eventual censura del presidente José Jerí. Muñante indicó que Cueto deberá decidir voluntariamente si renuncia a su postulación para asumir el encargo hasta julio.

“El señor Cueto decidirá si es que renuncia o no, ese es un tema estrictamente voluntario. Si él no lo hace, hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos y que de alguna u otra manera, cuando estuvieron en el cargo, demostraron talante democrático” , señaló en diálogo con RPP.

Muñante también mencionó a María del Carmen Alva como otra alternativa: “ Uno de los nombres que se baraja es el de la congresista María del Carmen Alva , que ha sido ya presidenta del Congreso y que, cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo . Entonces podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”.

En cuanto a la censura presidencial, el parlamentario fue enfático: “Somos bastantes claros cuando hablamos, siempre nos hemos caracterizado por decir las cosas como son y creemos que si hasta este momento el señor Jerí se mantiene en su cargo es porque hubo bancadas que han salido a respaldarlo, y eso no es un secreto a voces. Eso ha salido públicamente, lo han dicho los señores del fujimorismo y evidentemente eso los pone en una posición bastante mal, cuestionada, porque se supone que el Congreso es un ente fiscalizador de las acciones del presidente y no puede ser posible que frente a esa evidencia de un presidente cometiendo inconductas funcionales, salgan bancadas con Fuerza Popular a respaldarlo públicamente. Eso sí nos parece completamente deleznable”.

Muñante aclaró que Renovación Popular se mantiene al margen de los acuerdos de la mesa directiva: “ Quienes han sostenido tanto a Dina Boluarte, en su momento, como al señor Jerí, son justamente las bancadas representadas en la mesa directiva. Renovación Popular está completamente fuera de los alcances de estos acuerdos”.

Finalmente, reafirmó que su bancada impulsará la moción de censura: “ Nosotros vamos a ir por la moción de censura, es lo que corresponde. Lo dice la ley y creemos que en estos momentos va en consonancia con lo que señala la población”.

