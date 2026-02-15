Muñante: “José Cueto podría asumir la Presidencia si renuncia a su candidatura al Senado”

Resumen

Renovación Popular respalda moción de censura contra José Jerí y analiza posibles reemplazos.
Renovación Popular respalda moción de censura contra José Jerí y analiza posibles reemplazos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, habló sobre la posibilidad de que José Cueto, candidato al Senado por su bancada, pueda asumir la Presidencia ante una eventual censura del presidente José Jerí. Muñante indicó que Cueto deberá decidir voluntariamente si renuncia a su postulación para asumir el encargo hasta julio.

