El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) pidió al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reactivar las Fiscalías Antiterroristas de Ayacucho y del Vraem, y desarticular las de Derechos Humanos e Interculturalidad.
A través de un oficio, indicó que la desactivación de las fiscalías antiterroristas durante la gestión de Delia Espinoza “debilitó gravemente” la lucha contra el terrorismo al derivar estos casos a fiscalías no especializadas.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Rafael Vela sobre posible eliminación de equipos especiales: “Responde a intereses de sectores que buscan nuestra remoción”
Alegó que dicha medida puso “en riesgo la eficacia en la persecución penal de un delito que aún mantiene presencia activa en dichas zonas”.
“Recordemos que en mayo de este año, la entonces Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, adoptó esta medida que significó un serio retroceso en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en una de las regiones más críticas y vulnerables del país”, señaló en su cuenta en “X”.
LEE MÁS: Tomás Gálvez afirma que propondrá a la Junta de Fiscales Supremos que los equipos especiales “dejen de existir”
“El Ministerio Público debe priorizar la defensa de la nación y actuar en plena concordancia con la Constitución”, agregó Muñante en dicha red social.
Asimismo, justificó su propuesta para desactivar las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad argumentando que sus objetivos se alinean más a los presuntos “estándares internacionales con marcado sesgo ideológico antes que, a los verdaderos intereses nacionales, vulnerando así nuestra soberanía nacional para conducir nuestras políticas públicas”.
LEE MÁS: Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino: “A través de los equipos especiales se tergiversó la función fiscal”
Finalmente, Alejandro Muñante concluyó su oficio pidiendo a Gálvez Villegas informar sobre las acciones que adoptará sobre el particular.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Cierre del penal de la Base Naval: la historia de ese centro y los riesgos del traslado de Montesinos y de cabecillas terroristas
- ¿Las encuestas se podrán difundir hasta el mismo día de las elecciones? Esto plantea el Congreso
- Juan José Santiváñez: Desde el Congreso apuntan a blindarlo de nueva censura por un aspecto procedimental
- Megaelecciones 2026: más de 13 mil autoridades por elegir con un presupuesto que ya se anticipa insuficiente
- Alejandro Toledo: ¿Qué sucedió con los más de US$6 millones que quedaron de las coimas por el caso Ecoteva?
Contenido sugerido
Contenido GEC