Alejandro Muñante consideró que hay votos suficientes de diputados para crear la comisión. (Foto: Congreso)
Alejandro Muñante consideró que hay votos suficientes de diputados para crear la comisión. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la posible creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte desde diciembre del 2022.

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