El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) se pronunció ante un posible ingreso a Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez y dijo que si bien es un tema “complejo”, consideró que el Perú “debe hacerse respetar”.

Fue al ser consultado sobre las afirmaciones del presidente José Jerí, quien en entrevista con El Comercio no descartó ingresar a la sede diplomática en nuestro país para capturar a Chávez Chino, quien se encuentra asilada en ese lugar a la espera del salvoconducto.

“Es un tema complejo en realidad, pero como peruano creo que el Perú debe hacerse respetar. Si el presidente Jerí ha dicho que esto va a evaluarse, espero que se tome la mejor decisión porque hay que tomar en cuenta que no hay una especie de sanción internacional si es que un país decida a quien está pedido por la justicia”, dijo a Canal N.

Muñante indicó que el primer país que decidió incumplir la Convención de Caracas, referida al asilo político, fue precisamente México, pese a que su artículo 3 señala claramente que no se puede otorgar dicho beneficio a los procesados por delitos comunes.

“Cómo es que ahora pretendemos que el Perú sí cumpla al pie de la letra todas las declaraciones y convenciones sobre asilo político si es que México fue el primero que incumplió al darle el asilo político a Betssy Chávez”, subrayó.

Tras indicar que no hay relaciones diplomáticas con México, el legislador manifestó que le “sorprende el silencio cómplice” de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema.

“No hay ningún alto funcionario que haya protestado o exhortado a los países a conducirse por los mecanismos legales. Eso es lamentable y saludo la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de adenda o modificación”, sentenció.

Como se recuerda, el mandatario José Jerí señaló a este Diario que aún no se ha “meditado” con el primer ministro, Ernesto Álvarez, y con el Gabinete Ministerial qué medida concreta tomará el Ejecutivo sobre el caso de Betssy Chávez, porque recién conocerán la sentencia.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones”, acotó.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, agregó Jerí Oré.