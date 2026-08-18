El incremento de 15% en las remuneraciones de los trabajadores del Congreso, aprobado durante la gestión del expresidente del Parlamento Fernando Rospigliosi, generó cuestionamientos entre integrantes de la actual representación parlamentaria, luego de que un programa dominical informara sobre la medida.

El senador de Renovación Popular, Alejandro Muñante sostuvo que Rospigliosi debería explicar las razones que llevaron a aprobar el aumento salarial y consideró necesario revisar la documentación relacionada con la decisión.

“Es un asunto que el expresidente Rospigliosi tendría que responder, es necesario que se revisen estos documentos y los criterios por los cuales se tomó esta decisión. Yo desconozco, hemos tomado conocimiento a raíz del reporte así que debería responder por este aumento”, declaró.

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Alejandro Muñante, senador, sobre aumento de 15% en sueldo de trabajadores del Congreso: Fernando Rospigliosi tendría que responder, es necesario que se revise muy bien los documentos y criterios por los que se tomó esta decisión



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Muñante señaló que cualquier decisión de este tipo puede ser revisada, pero insistió en que primero deben conocerse los fundamentos que sustentaron el incremento.

“Todo es revisable, pero necesitamos conocer los fundamentos por los cuales se dio este aumento”, agregó.

Reevaluar incremento

Por su parte, el diputado de Ahora Nación, César Holguín consideró que el aumento debería ser reevaluado y sostuvo que la decisión corresponde a la Mesa Directiva del Congreso, en coordinación con el sindicato de trabajadores.

“Yo creo que se debe reevaluar pero todo está en manos de la mesa directiva y debe mediar un diálogo con el sindicato”, señaló.

Holguín también cuestionó el manejo de los recursos públicos y sostuvo que durante los últimos años existió una “farra fiscal”. En ese contexto, planteó revisar las exoneraciones tributarias con el objetivo de recuperar ingresos para el Estado y atender, entre otros asuntos, los posibles efectos del fenómeno El Niño.

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César Holguín, diputado, sobre aumento de 15% en sueldo de trabajadores del Congreso: Se debe reevaluar, pero todo está en manos de la Mesa Directiva, debe mediar un diálogo con el sindicato



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“Había una farra fiscal, eso es cierto y las leyes de iniciativa de gasto creo que han sido revisadas por el TC, eso me parece un gran paso y ahora lo que hay que hacer es recuperar los ingresos del fisco para enfrentar el Fenómeno El Niño”, afirmó.

El parlamentario también cuestionó la existencia de beneficios tributarios para determinados sectores. “No hay igualdad ante la ley, por qué pueden funcionar sectores con exoneraciones tributarias, ningún país lo tiene”, sostuvo.

Finalmente, Holguín indicó que ya existe un diálogo sobre el incremento salarial a través de la Mesa Directiva y consideró que en los próximos días debería conocerse un informe sobre la medida.

Por otro lado, la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, se mostró a favor de que el Ejecutivo evalúe una reducción “progresiva” de entre dos y tres ministerios como parte de un proceso de reforma y reorganización del Estado.

En esa línea, sostuvo que algunas carteras podrían ser integradas a otras para evitar duplicidad de funciones.

“Hay ministerios que pueden ser absorbidos por algunos, el de Ambiente puede pasar a Energía y Minas, el de la Mujer a Inclusión social. Creo que daríamos ejemplo de tres cosas, haciendo un análisis técnico en reforma del Estado, reduciendo el aparato estatal y privilegiando la meritocracia”, dijo.