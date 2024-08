El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, acusó a la prensa de los recientes ataques contra la congresista Patricia Chirinos y otras autoridades al afirmar que “incita ese tipo de conductas”.

En declaraciones a Canal N, el también expresidente del Parlamento minimizó la alta desaprobación de ese poder del Estado y dijo que diversos legisladores están fundando sus propios partidos con el respaldo de un sector de la población.

MIRA AQUÍ: Congresista Patricia Chirinos fue expulsada de bar en medio de insultos y agresiones

“La prensa incita a que haya ese tipo de conductas, la prensa es la que desprestigia al Congreso de la República y a los congresistas. Creo que tenemos que ser serios y formales en nuestras apreciaciones”, manifestó.

“Si fuese cierto que hay un alto grado de desaprobación, ¿cómo es que cuatro congresistas están fundando sus partidos políticos? Para fundar un partido político nacional se necesita adherencia de miles de personas. Tienen el respaldo de un sector de la población, ¿y ese porcentaje no cuenta?”, agregó.

Asimismo, Soto Reyes calificó de “encuestas de gabinete” los sondeos de opinión que le otorgan baja aprobación al Congreso y justificó su prolongado silencio ante la prensa porque –desde su punto de vista- solo le preguntaba por temas personales.

“Cuando comienzo mi gestión en julio del 2023 el periodismo me preguntaba temas vinculados a si mi tesis era un plagio, si había construido mi casa en un complejo arqueológico, a temas familiares. Yo no estaba dispuesto a vincular mis temas personales en un medio de prensa”, subrayó.

“Jamás se me preguntó por temas vinculados al Congreso de la República, los cuestionamientos durante casi dos meses fueron directamente a mi conducta antes de ser congresista. ¿Hoy en día dónde están las 55 denuncias de las que me hablaron? ¿Dónde está la tesis plagiada o falsa de la que tanto hablaron ustedes? No existe porque fueron imputaciones falsas”, añadió.

Niega irregularidades

De otro lado, el expresidente del Congreso negó cualquier irregularidad en la autorización de una construcción en el Hospicio Ruíz Dávila, declarado patrimonio cultural de la Nación, asegurando que tanto el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) y el Ministerio de Cultura nunca paralizaron la obra.

MIRA AQUÍ: Denuncian que el Congreso realizó construcción en monumento declarado patrimonio cultural de la Nación

“El presidente del Congreso no tiene injerencia directa en estos temas. Viene de gestión pasada, como trámite. Esto lo maneja directamente la Oficina de Administración con la de Infraestructura, que por preservar un patrimonio histórico tienen que tomar las acciones correctivas correspondientes y ponerle un techo o una estructura desmontable de aluminio no significa atentar contra el patrimonio”, enfatizó.

Finalmente, Soto Reyes negó que su gestión haya aprobado el otorgamiento de una pensión vitalicia a favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y dijo que también viene tramitándose un pedido similar para el exmandatario Pedro Castillo, encarcelado por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

“En mi gestión mi Mesa Directiva bajo mi presidencia no ha tratado ni ha aprobado ningún beneficio para el expresidente Alberto Fujimori. No es función de la Mesa Directiva aprobar este tipo de pedidos”, acotó.

“Tenemos conocimiento del pedido del señor Castillo Terrones. Está tramitándose el pedido en las áreas administrativas, el resultado que pueda tener ese documento, como el resultado que ha tenido el documento presentado por el señor Alberto Fujimori es un tema que vincula estrictamente al área administrativa”, sentenció.

Declaraciones del expresidente del Congreso Alejandro Soto. (Video: Canal N)