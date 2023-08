El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), arremetió contra los medios de comunicación y los acusó de emprender una campaña para desprestigiarlo, sobre la cual aseguró que no le afecta porque los periodistas no votan en el hemiciclo.

“La prensa limeña no quiere perder y me da duro, y me sigue dando duro. Pero se equivocan conmigo porque poco o nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República”, declaró a RTV El Diario de Cusco este 22 de agosto.

“Los periodistas pueden tener cuestionamientos a mi persona, eso se verá en instancias judiciales si tengo responsabilidad, pero no en instancias parlamentarias. ¿Qué cosa van a lograr? Solo descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso”, aseveró.

Alejandro Soto cuestionó a la prensa por informar sobre cuestionamientos en su contra. (Canal N)

Soto Reyes, contra quien la Fiscalía de la Nación abrió una indagación preliminar por el presunto delito de concusión, responsabilizó a los medios de comunicación a quienes acusó de tener una supuesta “intención de sacarlo del cargo”.

“Yo no voy a dejar el cargo por una renuncia voluntaria como ellos quisieran. Si tengo que dar un paso al costado, será porque quienes me han elegido tienen argumentos suficientes”, aseguró el parlamentario de APP.

El titular del Congreso minimizó los cuestionamientos en su contra y aseguró que se encuentra legitimado para ejercer del cargo a pesar de lo que calificó como ataques que buscan sacarlo del cargo que “parecen algo orquestado, parece una obsesión”.

“¿Qué tiene que ver que yo tenga una casa en Yucay, que tenga o no licencia de construcción, que un cable de telefonía que pasa por encima que rompe el esquema? ¿Ese es un cuestionamiento válido para que uno sea funcionario público?”, manifestó.

Alejandro Soto dijo que “esa forma de hacer periodismo no es válida para descalificar a un ciudadano” porque él fue elegido por voto popular y luego por el pleno para ocupar la presidencia del Poder Legislativo.

“Creo que los periodistas de la capital creen que podían doblegarme con informaciones tendenciosas y calumniosas. Lo que hacen es demostrar que hay una intención de sacarme del cargo”, indicó, a pesar de que la Procuraduría General del Estado ha pedido que Soto sea investigado, y que el Ministerio Público ya inició diligencias preliminares en su contra.