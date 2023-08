Además…

El Bloque País mantiene apoyo pese a investigación

El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), dijo que el Parlamento no puede estar cambiando de titular. Y agregó que el fujimorismo no respaldará la moción de censura contra Soto que alista el legislador Roberto Sánchez, de la izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú.





"Por una investigación preliminar, por titulares de prensa o por que se crea, no vamos a cambiar presidente del Congreso, lo ha dicho ayer el vocero no vamos a apoyar esa moción mientras las evidencias que tengamos solo sean presunciones", enfatizó en RPP Noticias.





Guerra García intentó minimizar los cuestionamientos contra Soto, al referir que parte de hacer política es hacerlo en Facebook, que a la investigación abierta por concusión no lo hace culpable y que el juicio que enfrentará para definir si paga o no una reparación a una empresa que lo acusó por estafa es en el fuero civil y no penal.





Incluso, afirmó que el presidente del Congreso no incurrió en un conflicto de interés al votar a favor de la llamada “ley impunidad”, que luego utilizó para lograr la prescripción de un juicio por presunta estafa.





La portavoz de Avanza País, Norma Yarrow, indicó que le gustaría conversar con Soto y que le explique qué ha pasado respecto a la denuncia por presunto recorta de salario a sus trabajadores.





Respecto a la censura, Yarrow opinó que está es promovida por “caviares” y sostuvo que existe “un ensañamiento” con la Mesa Directiva.





Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada APP, Eduardo Salhuana, pero no respondió a nuestras llamadas.





Quien sí contestó fue el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, quien refirió que su partido respeta la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación a Soto. Sin embargo, remarcó a pesar de este hecho, la agrupación fundada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, mantiene su apoyo al presidente del Congreso.





Valdez negó que dentro de APP exista una corriente que evalúa la salida de Soto de la Mesa Directiva.





“El que declara una responsabilidad penal es el Poder Judicial, le pedimos al Ministerio Público que termine la investigación en el más breve plazo posible”, finalizó.





Fuentes cercanas del apepismo señalaron a este Diario que un sector de la bancada ha optado por guardar silencio ante los medios de comunicación, porque no quieren asumir una defensa del presidente del Congreso.





Otras fuentes contaron que Acuña Peralta no le ha bajado el dedo a Soto y, por el momento, mantiene su apoyo a este.





La censura aún no tiene las 20 firmas

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) dijo que las adhesiones a la moción de censura contra Soto que impulsa no son a nombre de las bancadas, sino de congresistas “que actúan por razones de principios”. Agregó que aún no ha logrado reunir las 20 firmas necesaria para su presentación, porque la mayoría de parlamentarios está en sus regiones por la semana se representación.





“Es necesario ya parar esta crisis, nos toca a los congresistas la responsabilidad de principios. Todos debemos allanarnos al ojo público, la justicia e idoneidad. Soto debe dar un paso al costado, renunciar y los congresistas elegir a una o un congresista con idoneidad”, manifestó en breve diálogo con este Diario.





Sánchez- investigado por el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo-cuestionó que “la coalición mayoritaria” mantenga su “blindaje” al presidente del Congreso.