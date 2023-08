La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), por el presunto delito de concusión tras la difusión de audios en los que se mencionan aportes realizados por trabajadores de su despacho para pagar publicidad a favor del legislador.

“La investigación también comprende a la ciudadana Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, como presunta cómplice del referido delito”, informó el Ministerio Público este miércoles.

El último domingo, el programa “Cuarto poder” difundió unas conversaciones en las que Contreras, trabajadora del despacho de Soto, coordina el pago de montos de dinero para financiar costos de publicidad a favor del parlamentario.

Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública - concusión. (1/2) pic.twitter.com/oRLiwAmMPC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2023

En un diálogo de setiembre del 2022, se puede leer a una tercera persona escribir: “Phenélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre”.

En noviembre de ese mismo año, Phenélope Contreras escribe: “Doccito [sic], cómo estás, buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. Cincuenta es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre”.

Por estos hechos, el martes 22 de agosto la Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie investigaciones contra Alejandro Soto por el presunto delito de concusión, al tratarse de un posible caso de recorte de sueldo de sus trabajadores.

En respuesta, el presidente del Poder Legislativo aseguró que se someterá a las investigaciones.

“Ante el anuncio de la Procuraduría General del Estado hago de conocimiento público que, con la conciencia tranquila, me someto a todas las investigaciones que se hagan en la fiscalía y todas las instancias ante las cuales demostraré que no he cometido delito alguno”, señaló en redes sociales.