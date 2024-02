El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), informó que cumplió con declarar como testigo ante la Fiscalía de la Nación en la investigación seguida contra la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el parlamentario aseguró que no es investigado ni denunciado en la indagación seguida por la fiscal suprema Delia Espinoza contra Benavides Vargas.

“Quiero aclarar a la población que no soy investigado ni denunciado en las indagaciones a la ex fiscal de la Nación. Hoy he cumplido con brindar mis declaraciones como testigo ante la Fiscalía. Reitero mi plena disposición a colaborar con la justicia”, indicó.

Soto Reyes debía responder por la moción de orden del Día 7565, con la que se aprobó la investigación sumaria a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el 7 de setiembre del 2023, por presunta falta grave.

Como se recuerda, Patricia Benavides, la suspendida fiscal de la Nación, es investigada por siete delitos graves, entre ellos organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Según la hipótesis previa, Benavides Vargas habría usado su cargo para pactar favores políticos con el fin de buscar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

A cambio, la entonces titular del Ministerio Público habría ofrecido el archivo de las investigaciones de un grupo de parlamentarios investigados en el caso “Los Niños”.