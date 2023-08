El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aseguró que las denuncias en su contra no lo descalifican para ser legislador y mucho menos titular de ese poder del Estado.

En conferencia de prensa, indicó que la Comisión de Ética no puede investigar hechos pasados a su gestión como parlamentario y enfatizó que no tiene antecedentes penales ni policiales.

“Creo que tenemos ser claros, objetivos y precisos para decir que estos hechos no me descalifican para ser congresista de la República y menos presidente. Es bueno que sepan, yo me someto a la Comisión de Ética, pero solo puede investigarme por mi actuación como congresista desde el 27 de julio del año 2021 en adelante”, expresó.

“No se va a ir a investigar si construí hace diez años atrás una casa en Yucay. No se va a ir atrás a investigar si prescribió o no un delito, si vendí o no un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que es no tengo ninguna investigación en agravio del Estado, es decir, no tengo antecedentes”, agregó.

Soto Reyes también cuestionó las investigaciones periodísticas en su contra y dejó entrever que con ello se buscaría perjudicar su legitimidad para ejercer la presidencia del Congreso o la imagen de ese mismo poder del Estado.

“Eso es lo que actualmente se viene haciendo, que yo no tendría legitimidad, los requisitos para ostentar al cargo. Han ido al Cusco, están buscando mi tesis doctoral, de maestría, de doctor en derecho. Háganlo, es una universidad pública, pero se están yendo más allá, buscando cada cosa, cada hecho”, subrayó.

“¿Cuál es el objetivo? ¿Descalificar a Alejandro Soto o al Congreso de la República? Soy un hombre de principios, tengo 33 años de abogado y también pertenezco a la prensa hace 22 años y nunca he tenido una sentencia como periodista. Una querella, una donde salí victorioso”, añadió.

