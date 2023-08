A menos de un mes de que Alejandro Soto (APP) haya sido elegido como presidente del Congreso, un sector del Parlamento evalúa sumarse a la moción de censura que elabora Cambio Democrático-Juntos por el Perú en contra del apepista, a raíz de una serie de denuncias en su contra. La más reciente es haber ordenado a trabajadores de su oficina a utilizar usuarios falsos en redes sociales para intentar limpiar su imagen.

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-JP) afirmó que “más de 30 congresistas” le han expresado su voluntad de firmar la moción de censura contra Soto.

En comunicación con El Comercio, Sánchez- investigado por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo- refirió que en la próxima semana la ciudadanía “verá” quiénes son los parlamentarios que “desean blindar y proteger a costa de lo que sea” al titular del Poder Legislativo.

“La situación de Soto se complica y agrava más con cada destape de la prensa”, expresó.

Sánchez detalló que la moción de censura contra Soto tendrá seis ejes, entre ellos el “uso de facultades constitucionales de aprobación de una ley para beneficio propio con la finalidad de evadir a la justicia”, la contratación irregular de personal en su oficina, y la construcción de un edificio en Cusco “sin respetar el ordenamiento vigente”.

También refirió que el documento comprenderá las denuncias sobre la declaración jurada que presentó ante el JNE, donde dijo que no tenía una deuda por reparación civil, cuando no era así, los cobros indebidos por dietas cuando fue regidor y el financiamiento de trabajadores de su despacho a publicidad para sus redes sociales.

A su turno, el congresista Jaime Quito dijo que es probable que los disidentes de Perú Libre agrupados en Nueva Constitución, bancada aún no reconocida, firmarán la moción promovida por Cambio Democrático. Con esto, al cierre de esta nota, la censura solo tendría 15 de las 20 firmas que se requieren para ser presentada.

“Hay una diversidad de cuestionamientos que van saliendo cada semana, y más allá de que si él tiene o no una sentencia, se debe dar pie a que todos los congresistas en el pleno decidamos si se quiere continuar con el señor Soto como presidente del Congreso con todas esas denuncias”, dijo a este Diario.

Piden su renuncia

Desde Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que no cree que Soto tenga salvación con todas las denuncias que se están conocimiento.

“El presidente del Congreso está con las horas contadas, su presencia en ese cargo está destruyendo lo poco que queda del primer poder del Estado, [que] dé un paso al costado”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En diálogo con El Comercio, Montoya dijo que su bancada definirá en los próximos días si respalda o no la moción de censura que alista Sánchez.

(Foto: Archivo GEC)

“A título personal, sí [firmaría], como bancada no tenemos un acuerdo, nos vamos a tratar de reunir esta semana para definir. Todos los días hay nuevas acusaciones contra el señor Soto, él da sus descargos y siembra más dudas. El último caso como regidor evidencia que tiene un historial, que cometió una falta”, remarcó.

El portavoz de Renovación Popular demandó al llamado Bloque País (integrado por Fuerza Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y Perú Libre) a “corregir el error” que significa haber elegido a Soto para conducir la Mesa Directiva.

Una posición similar tuvo el vocero alterno de Podemos Perú, Carlos Zeballos, quien sostuvo que el presidente del Congreso “debe presentar su renuncia y evitar generar mayores cuestionamientos” al Parlamento.

Zeballos dijo a este Diario que su bancada está abierta a respaldar la moción de censura, pero antes deben tomar una decisión colegiada.

En declaraciones a Canal N, el congresista Álex Paredes, del Bloque Magisterial, señaló que su agrupación no hará “espíritu de cuerpo” frente a “lo indefendible”. “Al interior del Congreso, al regreso [de la semana de representación] tenemos que evaluar las acciones que vamos a tomar”, complementó.

Paredes criticó que Soto haya construido una vivienda en Cusco sin permiso municipal.

“No sé si la censura será el mejor mecanismo, tal vez él debe renunciar”, acotó.

Por su parte, el portavoz de Acción Popular, Darwin Espinoza, exhortó a Soto a aclarar “todos los puntos que se le cuestionan”. Añadió que su bancada no tiene ningún acuerdo sobre respaldar o no la moción de censura, pero que una vez que concluya la semana de representación definirán una postura colectiva.

El congresista Carlos Anderson (no agrupado) indicó que no firmará la moción de censura contra el presidente del Parlamento, pero opinó que el apepista “debe renunciar”. “Los de Cambio Democrático no tienen ninguna autoridad moral para exigirle nada a nadie luego de haber sido comparsas de Pedro Castillo”, cuestionó.

La defensa de los integrantes del Bloque País

Desde el llamado Bloque País, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) calificó como “cortina de humo” la nueva denuncia contra Soto.

Portalatino, en declaraciones a la prensa en el Parlamento, dijo que cada congresista, incluido Soto, “tiene la facultad de coordinar” con el personal de su oficina “para fortalecer” su imagen.

La exministra de Salud, además, dijo que su bancada no va a caer en la propuesta de censura de Sánchez.

“Miren señores de la prensa, primero salió [una denuncia] sobre su mujer y su niño, esos son temas delicados, él ya dio la aclaración, que siga su debido proceso, pero el tema de llegar a una censura, no vamos a caer como Roberto Sánchez, que no aceptas su derrota, eso ya es absurdo”, expresó.

(Foto: Archivo GEC)

“La bancada de Perú Libre no está ni siquiera tomando la decisión de apoyar una censura, no es un blindaje, ya dijo Soto que se va a allanar a la Comisión de Ética, ahí debe seguir el debido proceso”, agregó.

En comunicación con El Comercio, el portavoz de Somos Perú, José Jeri, aseguró que su bancada seguirá “apostando por la estabilidad del Parlamento con Soto a la cabeza”. “Estaremos atentos a los descargos del mismo para la tranquilidad de la ciudadanía que está vigilante”, manifestó.

Este Diario intentó comunicarse con los representantes de APP y de Fuerza Popular, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

“No es una persona idónea”

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, refirió que las nuevas denuncias contra Soto son graves porque ha utilizado a personal del Estado para tarea de índole personal. Agregó que esta imputación se suma a otras, como haber votado a favor de una ley que lo favoreció y haber contratado a una persona con la que tenía un vínculo cercano.

“Ya se conocían cosas y eso debió ser suficiente para que en ese momento se buscará a otra persona [para la presidencia del Congreso]. Las nuevas denuncias ratifican los serios cuestionamientos que pesan sobre él. El Parlamento hace tiempo ha debido evaluar seriamente la conveniencia de tener a esta persona [al frente de la Mesa Directiva]”, subrayó a El Comercio.

Lanegra dijo que ya existen suficientes elementos para que el apepista sea censurado, pero que la discusión pasa “por si se tienen o no los votos [para ello]”.

“Ya no es un tema de que no haya razones, esto pasa por el cálculo político de las bancadas. No es una persona idónea”, concluyó.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que ante la “avalancha de denuncias”, el presidente del Congreso debería tener “la decencia de dar un paso al costado”. No obstante, su conducta hace indicar en que insistirá “en mantenerse atornillado a la silla”.

“Entonces, toca la vía de la censura y de la Comisión de Ética. Yo soy de la opinión de que esta comisión se enfoque en las mentiras de Soto [frente a las acusaciones en su contra]. Este asunto en sí ya es suficientemente grave, correspondería que se dé 120 días de suspensión”, mencionó a este Diario.

Más información

Al ser consultado sobre las nuevas denuncias contra Soto, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, reiteró el lunes que el Congreso debe actuar de acuerdo a sus propios procedimientos reglamentarios.