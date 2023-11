La Mesa Directiva del Congreso, que preside el legislador Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aprobó otorgar una “bonificación extraordinaria” para el personal del Poder Legislativo que asciende a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, de casi S/10 mil.

La decisión —que se otorga en medio de la recesión económica— fue aprobada mediante el Acuerdo 045-2023-2024/MESA-CR, en donde se precisa que el bono es “a favor del personal activo” del Congreso “con vínculo laboral vigente a la fecha del presente acuerdo, independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”.

El acuerdo aún no se publica en el portal web del Congreso. Sin embargo, El Comercio accedió a un memorando en donde la Oficialía Mayor pone en conocimiento del mismo a la Dirección General de Administración, a cargo de la exlegisladora Marisol Espinoza, para que disponga “las acciones correspondientes” para su cumplimiento.

Según se indica, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) cursaron oficios para que se otorgue esta bonificación, la cual fue aprobada por la gestión de Alejandro Soto. El monto de las dos UIT asciende a S/9.900.

“La citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, se remarca.