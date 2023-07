El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), negó tener 55 denuncias en su contra o investigaciones pendientes. También negó cualquier caso de nepotismo por la contratación de la hermana de su última pareja sentimental.

En entrevista con “Punto final”, aseguró que las supuestas denuncias aparecieron una vez que se confirmó su candidatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento y acusó a su contrincante en la elección, Luis Aragón (Acción Popular), de “promocionarlas”.

“[No tengo] ninguna [investigación]. Se supone que estas denuncias tienen un tiempo y al momento de haber postulado nunca se me cuestionó. Qué raro que a dos años de mi gestión aparezcan esta pseudo denuncias”, expresó.

“En este momento no tengo investigaciones pendientes (…) El señor Luis Aragón dice que tengo 55 denuncias. ¿Quién hace la promoción de estas 5 denuncias? Mi contrincante. Antes de ello no habían denuncias, hoy día aparecieron”, agregó.

Soto Reyes también negó haber sido condenado por difamación y dijo que el fallo por la denuncia que le entabló un coronel de la Policía Nacional (PNP) fue reservado y no hubo sentencia alguna.

“El documento o es falso o no corresponde a la realidad de los hechos. Si usted ve el delito que se atribuye, el primer punto dice difamación. ¿Eso se tramita en el Ministerio Público? Es un derecho que tienen los ciudadanos de recurrir, es una acción privada que se tramita directamente en el Poder Judicial”, acotó.

“Consignar en esta relación de denuncias que supuestamente tengo difamación, desmerece. De ninguna manera (fui sentenciado por difamación contra un coronel de la Policía), lo que ha habido es una reserva del fallo condenatorio, no hubo sentencia. Prueba de ello es que el certificado de antecedentes penales y judiciales establece claramente que no tengo ninguna sentencia. No ha sucedido”, añadió.

Finalmente, el nuevo titular del Congreso aclaró que contrató a Yeshira Peralta Salas apenas fue elegido en las elecciones del 2021 y antes de mantener una relación sentimental con la hermana de esta, producto de la cual tuvieron un hijo.

“Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada en mi despacho, eso es completamente falso. A la señorita Yeshira Peralta Salas la contraté el año que ingresé, 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana tuve un hijo, pero ni es mi esposa ni soy su conviviente”, aseveró.

“Claro (que sigue trabajando), dos años. Es una cusqueña. Tuve una relación fugaz y un niño de 11 meses al que se viene exponiendo en algunos medios de comunicación innecesariamente. Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo en el cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas. Por lo tanto no es mi cuñada porque no soy casado ni es mi conviviente”, sentenció.

Cabe indicar que el propio Alejandro Soto Reyes declaró en su hoja de vida para las elecciones del 2021 tener una sentencia condenatoria por una “demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por inejecución de sus obligaciones”, dictado por el Primer Juzgado Mixto de Santiago.