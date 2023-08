El presidente del Congreso, Alejandro Soto, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), omitió informar que arrastraba un pago pendiente de S/ 10 mil por concepto de reparación civil desde el 2016, que le impedía postular al Parlamento, reveló “Panorama” este domingo.

Soto presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco una declaración jurada con la que aseguró no tener deuda total o parcial por reparación civil al 26 de octubre del 2020. No obstante, de acuerdo con “Panorama”, el legislador mintió para que su postulación al Congreso no fuera tachada.

El artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que los ciudadanos inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) están impedidos de postular al Congreso.

El origen de la deuda

El actual presidente del Parlamento fue sentenciado por difamación al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.

Dos años después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificó el fallo condenatorio, que consideró un pago de S/ 10 mil por reparación civil.

No obstante, Soto presentó una medida cautelar, y esta dilató el pago.

Luego, en el 2016, el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto la medida cautelar. Por ello, Soto tenía que cumplir con la reparación civil, pero no lo hizo.

Ya en el 2020, para presentar su candidatura al Congreso en las elecciones pasadas, Soto presentó una declaración jurada en la que omitió la deuda.

Recién el 1 de junio del 2021, cuando Soto ya era congresista electo, el Jurado Electoral Especial del Cusco recibió un documento del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, que revelaba la deuda pendiente.

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, explicó a “Panorama” que como Soto ya estaba elegido, las autoridades electorales no podían hacer nada.

En el 2021, el Jurado Electoral Especial de Cusco emitió un oficio sosteniendo que ya no era necesario un pronunciamiento oficial por lo sucedido.

Soto pagó la reparación civil recién en junio de ese año, un mes antes de asumir el cargo de parlamentario.

Descargo

La oficina de comunicaciones del Congreso respondió este domingo que Soto no tenía ninguna deuda que constituyera impedimento para su candidatura en las elecciones pasadas.

Además, remitió esta respuesta del legislador: “No tengo antecedentes penales, ni judiciales, ni deudas con nadie. Por ello, sin ningún temor, siempre estaré a disposición de la Comisión de Ética, hoy y durante toda mi gestión como parlamentario. Seguimos trabajando duela a quien le duela”.