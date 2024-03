El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha pedido que se tramiten las denuncias que correspondan contra Inés Tello, en respuesta a sus oficios donde señala que son “inexistentes” las resoluciones que la remueven del cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber considerado el voto de José Luna Gálvez.

“Frente a la manifiesta intención de la Sra. Inés Tello de Ñecco de mantenerse ilegalmente como miembro de la JNJ pese a haber sido inhabilitada por el Pleno, he dispuesto que el procurador público del Congreso realice las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiere lugar”, señaló en redes sociales.

Esto fue en respuesta al segundo oficio que envió Tello a su despacho, insistiendo en que se declare como inexistentes las resoluciones en su contra y que ella se sigue considerando legalmente como parte de la junta.

Este jueves 14 de marzo, una semana después de que el pleno aprobara removerla del puesto de miembro titular de la JNJ, Inés Tello insistió en su argumento de que se tomó en cuenta el voto “indebidamente” de José Luna Gálvez a pesar de ser miembro de la Comisión Permanente.

Asimismo, calificó como “insostenibles” los argumentos con los que la Oficialía Mayor del Congreso respondió a su primer oficio.

“Hago presente que, a la luz de la Constitución y del Reglamento del Congreso, considero que sigo siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”, aseveró Inés Tello.

Alejandro Soto, en su réplica, aseguró que ha sido defensor del debido proceso y del derecho a la defensa de los investigados por el Congreso.

“Con esa misma firmeza, invoco a los miembros de la JNJ a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto por este poder del Estado”, comentó el parlamentario.

Cabe precisar que en su oficio, Inés Tello detalla que es imposible que su accesitario ingrese al pleno de la JNJ como pretende el Congreso de la República.

“Como no he sido destituida de la Junta Nacional de Justicia, mi cargo de integrante de este órgano constitucional autónomo no ha quedado vacante”, explicó.