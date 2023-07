El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), aseguró que los casos de los legisladores acusados de recortes de sueldos ya han sido “resueltos” y que nada podría hacer la Mesa Directiva actual.

“Recién tengo cuatro días en el cargo. No corresponde a mi gestión. En el caso de congresistas que están inmersos en presuntos actos de corrupción, nosotros no somos jueces ni fiscales. Lo está investigando el Ministerio Público, hay una Comisión de Ética”, aseveró.

En entrevista con “Punto final”, indicó que el tema no le compete y que son la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las responsables de sancionar dichos casos.

“Son casos resueltos, qué podría hacer la Mesa Directiva actual. Quien sanciona es la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, expresó.

“Se está investigando y serán las autoridades competentes las que determinen si hay o no responsabilidad. No me compete a mí”, agregó Soto Reyes, quien insistió que las denuncias no le corresponden a su gestión.

“Yo particularmente rechazo contundente y categóricamente todo acto que linde con el delito. Jamás me he mostrado a favor de las personas que están involucradas en este tema, pero es la Comisión de Ética, es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las que tienen la legitimidad”, añadió.

Declaraciones de Alejandro Soto sobre congresistas acusados de recorte de sueldos. (Video: Punto final)

Hasta el momento, nueve legisladores fueron denunciados por presuntos recortes de salarios. Ellos son: Magaly Ruiz, Rosio Torres y María Acuña (APP); Heydi Juárez (Podemos Perú); María Cordero (ex Fuerza Popular); José Arriola y Jorge Flores Ancachi (AP); Katy Ugarte (No agrupados) y Edgar Tello (Bloque Magisterial) .

El pasado 23 de junio, la Comisión de Ética blindó a Rosio Torres y aprobó una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita , en lugar de suspenderla por 120 días, como se había propuesto inicialmente, por la denuncia de recortes de sueldo en su contra.