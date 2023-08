Además…

¿Puede el presidente del Congreso ser investigado?

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la conducta de Soto podría insertarse en el presunto delito de falsedad genérica, “que se configura cuando se altera la verdad de un hecho de manera intencional”. Esto por haber presentado una declaración jurada para inscribir su postulación al Parlamento, donde aseguró no tener pendiente el pago de una reparación civil, cuando no era así.





“Aquí el perjuicio es a la integridad del proceso electoral y a la ciudadanía, porque esta termina eligiendo a una persona que carece de idoneidad”, indicó Maldonado en comunicación con El Comercio.





Soto fue sentenciado por difamación al culpar por la muerte de un joven al comandante PNP Nilo Chávez Luna, ex comisario del Cusco, en el 2011.





Dos años después, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco ratificó el fallo condenatorio, que consideró un pago de S/ 10 mil por reparación civil.





No obstante, Soto presentó una medida cautelar, y esta dilató el pago.





Luego, en el 2016, el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto la medida cautelar. Por ello, Soto tenía que cumplir con la reparación civil, pero no lo hizo.





Maldonado refirió que cuando Soto presentó la declaración jurada aún no era parlamentario, por lo que una fiscalía provincial en Cusco podría abrir la pesquisa.

“La competencia es una fiscalía provincial del Cusco, este hecho ocurrió antes de que el señor sea congresista, no se necesita de la intervención de la fiscal de la Nación, el presunto delito es común”, sostuvo.





Además, señaló que el procurador del JNE tiene la facultad de presentar una denuncia contra Soto.





El abogado penalista Andy Carrión dijo que existen los elementos para que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación preliminar en contra de Soto por el presunto delito de falsedad genérica, que de acuerdo al artículo 438 del Código Penal se sanciona con un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años.





“Por supuesto [que se debe abrir pesquisa], el presidente del Congreso ha presentado un documento con contenido falso y lo ha hecho ante una entidad pública. Anteriormente, a otros congresistas se les abrieron investigaciones por solo decir que habían realizado X estudios, cuando era así. Este caso es más lesivo”, expresó a este Diario.





Al igual que Maldonado, Carrión indicó que cualquier fiscalía provincial de la Ciudad Imperial puede iniciar la investigación.





“Soto habría cometido el presunto ilícito como persona natural, antes de ser congresista, no le alcanza la prerrogativa de que sea la fiscal de la Nación la que lo investigue”, finalizó.